„Eurovaistinė internete“ įspėja: pristatymo terminai kalėdiniu laikotarpiu – ilgesni

„Eurovaistinė internete“ valdančios bendrovės „Azeta“ vadovė Justė Levčenkaitė sako, kad pokyčių ėmėsi atsižvelgdami į situaciją rinkoje. „Šiuo metu e. komercija susiduria su išaugusiais užsakymų kiekiais, todėl tiek mums, tiek ir užsakymus pristatantiems partneriams ne visada pavyksta pristatyti užsakymus tokiu greičiu, koks įprastas mūsų klientams. Vertiname pas mus apsiperkančių klientų pasitikėjimą ir visada siekiame informuoti apie tai, kad gali tekti ilgiau palaukti savo užsakymų, taip padedant lengviau planuoti savo pirkinius“, – sako J. Levčenkaitė.

Konkreti prekių pristatymo trukmė priklauso nuo pasirinkto pristatymo būdo. Klientams pasirinkusiems prekes atsiimti „Omniva“ paštomatuose užsakymas bus pristatytas per 2–4 dienas, jeigu jis patvirtintas darbo dieną iki 16 val. (ir šeštadienį didžiuosiuose miestuose) arba per 2–5 dienas, jeigu užsakymas patvirtintas po 16 val. arba nedarbo dieną. „Lietuvos pašto“ kurjeriai užsakymą į namus pristato per 2 darbo dienas arba šeštadienį, jeigu užsakymas patvirtintas darbo dieną iki 16 val. arba per 3 darbo dienas, jeigu užsakymas patvirtintas po 16 val. arba nedarbo dieną. Pasirinkus „ZitiCity“ skubų pristatymą savo prekes gausite per 24–48 val., o pasirinkus kitos dienos pristatymas per 1–2 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo.

Dėl koronaviruso pandemijos „Lietuvos paštas“ imasi papildomų saugumo priemonių, todėl kurjeriui klientai galės atsiskaityti tik banko kortele, taip pat kurjeris turi teisę kliento paprašyti, kad siuntą klientas atsiimtų lauke.

J. Levčenkaitė sako, kad visos „Eurovaistinė internete“ komandos tikslas yra kuo skubesnis pristatymas, todėl jie siekia, kad siuntos būtų pristatomos kuo galima skubiau.

„Eurovaistinė internete“ rūpindamasi klientų kalėdinėmis dovanomis prašo šventinius užsakymus pateikti iki gruodžio 17 d., jeigu užsakymas bus pateiktas vėliau, deja, bet dėl prieš šventes padidėjusio siuntų skaičiaus didelė tikimybė, kad užsakymą pavyks pristatyti tik po švenčių.

Pastebima, kad klientai dovanoms dažnai įsigyja įvairius vitaminus ar maisto papildus, prabangią kosmetiką ar jos rinkinius, šių metų pageidavimų sąraše atsiduria ir kvapų difuzoriai, įvairios namų SPA priemonės. Klientai taip pat turi galimybę įsigyti linksmas kalėdines dovanų pakuotes išsirinktoms dovanoms supakuoti.

Vis dėlto priemonių sveikatos problemomis spręsti dovanoti nerekomenduojama, išskyrus tuos atvejus, kai to prašo pats artimasis. Rinkdami dovaną galite pasitarti ir su „Eurovaistinė internete“ specialistais, kurie į klausimus gali atsakyti el. paštu, telefonu ir aktyviame pokalbio lange.