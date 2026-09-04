ESO didina kompensacijas už tiesioginius nuostolius patirtus po audros

Šiuo metu ESO jau yra gavęs daugiau kaip 2,8 tūkst. gyventojų prašymų, kuriuose prašoma atlyginti apie 664 tūkst. eurų nuostolių. Pirmosios kompensacijos gyventojus pasieks jau pirmadienį.
„Suprantame, kad tokio masto audra žmonėms sukėlė realių nuostolių, ypač, jei dėl didelio pažeidimų skaičiaus konkrečiame regione elektros tiekimo atstatymas užtruko. Todėl nusprendėme gyventojams didinti kompensacijų ribas. Norime kuo greičiau atlyginti nuostolius ir taip bent iš dalies sumažinti žmonėms tekusią naštą, todėl pirmąsias išmokas pradėsime mokėti jau pirmadienį“, – pranešime cituojamas ESO vadovas Renaldas Radvila.
Bendrovės vadovas pažymi, kad klientams, kurie prašymus jau yra pateikę, iš naujo kreiptis nereikės, nes naujos kompensacijų ribos bus taikomos visiems prašymams. Jei klientai dar nėra deklaravę visų dėl audros patirtų nuostolių, jie galės pateikti papildomą prašymą ESO savitarnoje.
„Gyventojams, kurie prašymus dėl tiesioginių nuostolių kompensavimo ESO jau pateikė, proceso kartoti nereikės – jų prašymai bus vertinami pagal atnaujintas, didesnes kompensacijų ribas. Jei po prašymo pateikimo paaiškėjo ar buvo nustatyta papildomų dėl audros patirtų nuostolių, dėl jų atlyginimo bus galima pateikti atskirą prašymą“, – sako R. Radvila.
Naujausi komentarai