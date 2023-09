Ekspertas įvertino naujuosius „iPhone 15“ serijos įrenginius: tokią laisvę „Apple“ duoda retai

Anot inovacijų eksperto, naujieji įrenginiai labiausiai išsiskiria keliomis iki šiol nematytomis funkcijomis, o naudojimo paprastumo suteiks gamintojo pradėta naudoti universali USB-C įkrovimo jungtis. Netrukus prasidės ir išankstiniai įrenginių užsakymai.

Įvardijo įdomiausius patobulinimus

„iPhone“ entuziastai visai netrukus galės rinktis iš 4 skirtingų modelių – „iPhone 15“, „iPhone 15 Plus“, „iPhone 15 Pro“ ir „iPhone 15 Pro Max“. Pasak Luko Keraičio, „Tele2“ inovacijų eksperto, kai kurių renginyje pristatytų išmaniųjų telefonų serijos naujovių „Apple“ gerbėjai jau tikėjosi iš anksto, o kiti sprendimai galėjo ir nustebinti.

„Pasitvirtino tai, apie ką jau ilgai buvo garsiai spėliojama – visi naujieji „iPhone 15“ serijos įrenginiai turės USB-C įkrovimo jungtį, kaip to reikalauja nauji Europos Sąjungos įstatymai, tad telefonų naudotojams reikės mažiau laidų. Nustebinti galėjo tai, kad „Ultra“ modelis visgi nebuvo pristatytas. Bus įdomu palaikyti 15 serijos „iPhone“ delne – dėl titano rėmo jie ir lengvesni, ir tvirtesni nei anksčiau, o pats metalas turi tam tikrą tekstūrą, kuri iš pažiūros atrodo mažiau slidi“, – pastebėjo L. Keraitis.

Eksperto nuomone, su naujosios kartos „Apple“ išmaniaisiais telefonais bus galima patirti daugiau naudojimo laisvės. „iPhone 15“ serijos modeliai turės daugelio pamėgtą „Dynamic Island“ funkciją, kurioje patogiai matomi svarbiausi pranešimai, o „Pro“ modelyje šone atsiras „Action Button“ – veiksmo mygtukas, kurio funkcionalumą galės pasirinkti pats telefono naudotojas. Tokią laisvę „Apple“ duoda retai“, – sako L. Keraitis.

Įspūdį technologijų žinovui paliko ir naujoji „iPhone 15“ serijos įrenginių kamera. Anot L. Keraičio, 48 megapikselių „iPhone 15 Pro“ kamera žada fotografavimą dar labiau priartinti prie profesionalių kamerų lygio.

Naujosios kartos „Apple“ išmanieji telefonai sukurti iš kosmoso industrijoje naudojamo titano, kuris, nors ir yra itin tvirtas, pasižymi ir lengvumu.

„Telefoto principu veikianti kamera turėtų leisti sklandžiau pereiti nuo įprasto prie priartinto fotografavimo. Itin patiko naujųjų telefonų portreto rėžimo funkcija – jos nebereikės pasirinkti atskirai, fotografuojant veidą bus automatiškai įjungiami ir portretui priskiriami nustatymai. Nufotografavus portretą galima vėliau pasirinkti, kurioje vietoje turėtų likti fokusas, o kuri nuotraukos dalis išplaukusi, fone. Viena mieliausių man funkcijų – portreto rėžimas taip pat įsijungs atsukus fotoaparatą į šunį ar katę, nereikės ilgai galvoti, kokiu rėžimu geriausia įamžinti savo augintinį“, – teigė inovacijų ekspertas.

Patobulintos technologijos

Netrukus rinkoje pasirodysiantys „iPhone 15“ serijos išmanieji telefonai, pasak gamintojo, pasižymi kai kuriomis industrijos naujovėmis. Tad ką svarbiausia žinoti ir kokiais funkcionalumais pasižymi kiekvienas modelis?

„iPhone 15“ ir „iPhone 15 Plus“. Šios serijos įrenginiai skirsis ekrano dydžiu – „iPhone 15“ turės 6,1 colio, „iPhone 15 Plus“ 6,7 colio ekraną. Visų pirma – šiuose serijos įrenginiuose pirmą kartą industrijoje naudojamas spalvotas galinis stiklas, paryškinantis įrenginio dizainą, kurį papildo tekstūrinė matinė apdaila ir kontūrinis aliuminio korpuso kraštas. Abiejuose modeliuose įdiegta „Dynamic Island“ funkcija ir pažangi kameros sistema. Galinga 48 MP pagrindinė kamera leidžia daryti itin didelės raiškos nuotraukas, o nauja 2x teleobjektyvo parinktis suteikia naudotojams tris optinio priartinimo lygius.

Be to, „iPhone 15“ linijoje pristatoma naujos kartos portretų fotografavimo funkcija, leidžianti lengviau užfiksuoti portretus, pasižyminčius dideliu detalumu ir efektyvumu esant silpnam apšvietimui. Remiantis „Apple“ palydovine infrastruktūra, kai kuriose rinkose naujųjų įrenginių savininkai galės išbandyti „Roadside Assistance“ funkcija, kuri palydoviniu ryšiu galės sujungti su automobilių pagalbos centru esant ne ryšio zonoje. Įrenginiuose taip pat įmontuotas „A16 Bionic“ procesorius, užtikrinantis galingą, našumą, taip pat universali USB-C jungtis, patobulinta „Find My friends“ ir kitos funkcijos. Įrenginius bus galima rinktis iš kelių spalvų: rožinės, geltonos, žalios, mėlynos ir juodos.

„iPhone 15 Pro“ ir „iPhone 15 Pro Max“. Aukštesnės klasės naujosios kartos „Apple“ išmanieji telefonai sukurti iš kosmoso industrijoje naudojamo titano, kuris, nors ir yra itin tvirtas, pasižymi ir lengvumu, todėl tai yra lengviausi „Apple Pro“ įrenginių modeliai. Naujasis dizainas taip pat išsiskiria profiliuotais kraštais ir pritaikomu „Action“ mygtuku.

Kameros patobulinimai leidžia pasiekti aukštą vaizdo kokybę, prilyginamą septyniems profesionaliems objektyvams. Pažangesnė 48 MP pagrindinė kameros sistema nuo šiol palaiko naują didelės skiriamosios gebos 24 MP numatytąją kamerą, naujos kartos portretus su „Focus“ ir „Depth Control“ funkcijomis, patobulintą naktinį režimą. Be to, „iPhone 15 Pro Max“ naudotojai galės išbandyti visiškai naują 5 kartus priartinančią teleobjektyvo kamerą.

„A17 Pro“ procesorius žada užtikrinti naują mobiliųjų žaidimų patirtį ir profesionalų našumą. Naujoji USB-C jungtis pasižymi itin dideliu USB 3 greičiu – iki 20 kartų didesniu nei iki šiol. Abu įrenginiai taip pat siūlys pasinaudoti „Roadside Assistance“ palydovine funkcija. „iPhone 15 Pro“ ir „iPhone 15 Pro Max“ bus galima įsigyti renkantis iš keturių naujų spalvų, įskaitant juodą titano, baltą titano, mėlyną titano ir natūralų titano atspalvius.

„Tele2“ kviečia visas naujienas apie naujųjų „Apple“ įrenginių pardavimus pirmiesiems sužinoti čia. Operatorius skelbia, kad išankstiniai visų naujųjų „iPhone 15“ serijos modelių užsakymai prasidės rugsėjo 22 dieną.