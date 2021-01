„DPD Lietuva“ įspėja: įmonės vardu prisidengę sukčiai bando išvilioti gyventojų finansinius duomenis

„DPD Lietuva“ sulaukė pranešimų apie suaktyvėjusį finansinį sukčiavimą, kai internetiniai sukčiai bando išvilioti asmenų, pardavinėjančių prekes skelbimų portaluose, mokėjimo kortelių duomenis. Tai buvo daroma imituojant siuntų savitarnos internetinę svetainę esiunta.lt ir dpd.lt. Siuntų pristatymo bendrovė ragina gyventojus būti itin atidžiais ir primena, kad visuomet įsitikintų, jog atidaromi DPD internetiniai puslapiai baigiasi būtent galūne „dpd.lt“ (jeigu baigiasi galūne „dpdlt“ (be taško), tai nėra bendrovei priklausantis puslapis).

Anot „DPD Lietuva“ rinkodaros ir pardavimų vadovo Baltijos šalyse Gabrieliaus Bilevičiaus, šį sekmadienį buvo sulaukta informacijos apie kenkėjišką internetinę nuorodą, į kurią buvo prašoma suvesti mokėjimo kortelės duomenis. Jis tikina, kad nors nuorodos adrese buvo minimas įmonės pavadinimas, „DPD Lietuva“ su šia nuoroda niekaip susijusi nebuvo, o įtartina nuoroda jau yra deaktyvuota.

„Gavome pranešimų, kad internetiniai sukčiai skambino skelbimų portaluose savo daiktus pardavinėjantiems asmenims ir neva norėjo įsigyti jų prekes. Šie asmenys nurodydavo nuorodą, kurioje buvo prašoma pasidalinti savo mokėjimo kortelės duomenimis. Pranešus apie tai atsakingoms institucijoms ir nustačius, kad nuoroda yra kenkėjiška, ji buvo užblokuota“, – sako G. Bilevičius.

Jo teigimu, oficialios „DPD Lietuva“ siuntų savitarnos nuorodos yra esiunta.dpd.lt ir esiunta.lt, o įmonė nei viename iš šių puslapių nerenka mokėjimų už žmonių parduodamas prekes.

„Gyventojai visuomet turėtų būti atsargūs, atidarinėdami neaiškios kilmės nuorodas. Rekomenduojame visuomet įsitikinti, kad puslapis, kuriame lankotės, yra saugus ir nekelia grėsmės jūsų asmeniniams ar finansiniams duomenims bei pinigams. Pastebėjus panašias sukčių veiklas „DPD Lietuva“ vardu, prašome apie tai pranešti el. paštu kas@dpd.lt“, – pažymi „DPD Lietuva“ rinkodaros ir pardavimų vadovas Baltijos šalyse.

Apie „DPD Lietuva“

Bendrovė „DPD Lietuva“ yra tarptautinės siuntų pristatymo grupės „DPDgroup“ dalis. Įmonė yra siuntų pristatymo / kurjerių verslo Lietuvoje lyderė. „DPD Lietuva“ paslaugos – siuntų pristatymas į 220 pasaulio valstybių ir nuolat plečiamas „Pickup“ savitarnos terminalų tinklas. „DPD Lietuva“ tinkle šiuo metu dirba per 850 darbuotojų.

Apie „DPDgroup“

„DPDgroup“ yra antras didžiausias tarptautinis siuntų pristatymo tinklas Europoje. Grupėje dirba per 77 000 siuntų pristatymo ekspertų, yra įrengta daugiau kaip 46 000 „Pickup“ siuntų taškų. Kasdien „DPDgroup“ į 230 šalių pristato 5,3 milijonus siuntų. Per 2019 metus buvo pristatyta per 1,3 mlrd. siuntų visame pasaulyje. „DPDgroup“ turi tris prekės ženklus visoje Europoje: DPD, „Chronopost“ ir SEUR.

„DPDgroup“ priklauso „GeoPost“, kurios pajamos 2019 metais siekė 7,8 mlrd. Eur. „GeoPost“ yra kontroliuojančioji kompanija, kurią valdo „Le Groupe La Poste“.