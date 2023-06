D. Kreivys: „Perlas Energija“ turi padengti valstybei ir gyventojams padarytą nuostolį

„Noriu atkreipti dėmesį, kad išlaidas ir nuostolius (dėl „Perlo Energijos“ veiklos – BNS) patiria ne tik valstybė, bet patyrė ir gyventojai. VERT patikroje yra rasta, kad ir gyventojai patyrė papildomus nuostolius“, – žurnalistams ketvirtadienį Seime sakė D. Kreivys.

„Įstatymas aiškiai sako, kad visi nuostoliai turi būti kompensuoti ir toliau yra institucijų darbas, kad tie nuostoliai būtų išieškoti“, – pridūrė ministras.

Premjerė Ingrida Šimonytė sako, kad valstybei reikalauti kompensacijų iš „Perlas Energijos“ yra normalu.

„Be jokios abejonės, manau, kad „Perlo“ atsakomybė yra už tai, kad valstybei teko patirti tam tikras papildomas išlaidas ir reikalauti tas išlaidas kompensuoti yra normalu“, – Seime žurnalistams sakė I. Šimonytė.

„Perlo Energijos“ vadovui Viliui Juraičiui anksčiau pareiškus, kad į valstybės biudžetą grąžintina suma įmonei buvo paskaičiuota teisės aktus taikant atgaline data, D. Kreivys teigė nenorintis veltis į „teisinę ekvilibristiką“.

„Aš nesivelsiu į tą teisinę ekvilibristiką. Įstatymas priimtas, o jo taikymo visas subtilybes turbūt išsiaiškins teisininkai. Mano galva, kad patikros aktas aiškiai sako, kad yra nuostolis, turime įstatymą, pagal įstatymą yra visi lygūs ir turi atsiskaityti už tą nuostolį, kuris yra padarytas“, – teigė D. Kreivys.

„Nuostolis yra ir žiūrint netgi iš moralinės pusės, mano manymu, tai turi būti padengta“, – pridūrė ministras.

Jis teigė žinantis, kad „Perlas Energijos“ veikla yra pelninga.

„Įmonė tikrai nežlunganti, ir ji, bent mano, žiniomis yra pelninga, turi likutinį pelną ir kitų dalykų“, – teigė D. Kreivys.

Jo žiniomis, VERT anksčiau prašė institucijų „Perlas Energijos“ atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tačiau tai, pasak ministro, nebuvo padaryta.

VERT nurodo, kad pernai rudenį „Perlas Energijai“ sustabdžius veiklą 96,1 tūkst. buvusių jos klientų, pasirinkusių kitus nepriklausomus tiekėjus, jiems už elektrą sumokėjo 1,6 mln. eurų (su PVM) daugiau, o atskaičius „Perlas Energijos“ jiems išmokėtas 366 tūkst. eurų kompensacijų – beveik 1,3 mln. eurų.

„Perlas Energija“ šiemet sausį teigė pernai per daugiau nei tris mėnesius sulaukusi 26,6 tūkst. buvusių klientų prašymų ir išmokėjusi jiems daugiau nei 358 tūkst. eurų kompensacijų.

Į garantinį tiekimą patekusiems buvusiems įmonės klientams, ESO duomenimis, iš valstybės biudžeto pernai rugsėjį–gruodį išmokėta beveik 5,9 mln. eurų.

Praėjusią savaitę „Perlas Energijos“ vadovas BNS teigė, jog įmonė nepajėgtų sumokėti VERT tuomet paskaičiuotos beveik 3,5 mln. eurų (be PVM) sumos. Vilius Juraitis neatmetė, jog reguliuotojui nusprendus įpareigoti bendrovę į valstybės biudžetą grąžinti šią sumą, „Perlas Energija“ kreiptųsi į Konstitucinį Teismą.

D. Kreivys tikisi, kad nepriklausomų elektros tiekėjų konkurencija aktyvės

Energetikos ministras D. Kreivys tikisi, kad konkurencija tarp nepriklausomų elektros tiekėjų taps aktyvesnė, o vartotojai per keletą metų geriau supras elektros rinkos tendencijas.

„Manau, kad ateityje (nepriklausomų elektros tiekėjų – BNS) konkurencija aktyvės. Kuo daugiau atsiras atsinaujinančios energetikos, o tiekimo įmonės kaip tik ir skatina ją vystytis, (...) tai automatiškai jie kartu leidžia vystytis ir visai atsinaujinančiai energetikai, visai mūsų elektros gamybai“, – žurnalistams ketvirtadienį Seime sakė D. Kreivys.

Ministro teigimu, situacija elektros rinkoje per keletą metų taps panaši į tai, kas vyksta telekomunikacijų rinkoje.

„Yra trys stiprūs tiekėjai, kurie aktyviai konkuruoja tarpusavyje. Matome kainų dinamiką – priklausomai nuo rinkos situacijos, ji leidžiasi. Tai rodo, kad rinka pati iš esmės veikia, ji artėja prie to, ką turime telekome“, – teigė D. Kreivys.

„Žmonės pradeda suprasti, kad gali rinktis, gali keisti tiekėją, tą jie labai aktyviai daro. Manau, kad dar praeis keletą metu, kai mes visi išmoksim elektros rinkos veikimą ir nebus jokių problemų“, – pridūrė ministras.

D. Kreivys pabrėžė, kad elektros rinka liberalizuota įgyvendinant Europos Sąjungos (ES) reikalavimus, o liberalizacija esą leido valstybei skirti mažiau subsidijų vartotojams.

„Mes per krizę jau turėjome liberalizuotą rinką, valstybei reikėjo žymiai mažiau paramos, dalį amortizavo elektros energijos įmonės per kontraktus su atsinaujinančios energijos tiekėjais, per draudimo sandorius“, – teigė D. Kreivys.

„Mes įvykdėme europinius reikalavimus, per krizę susimažinome valstybės išlaidas ir taip skatiname visą mūsų atsinaujinančią energetiką – tai yra tikrai ne maži dalykai“, – pridūrė jis.

Valstybei nutarus nuo liepos panaikinti kompensacijas už elektrą buitiniams vartotojams, energetikos ministras gyventojus ragina stebėti elektros rinką ir esant poreikiui keisti elektros tiekėją.

„Svarbu aktyviai stebėti situaciją rinkoje, pasitikrinti kartas nuo karto, kur yra žemesnės kainos. Matant, jeigu kuris tiekėjas per lėtai reaguoja į rinkos pokyčius – drąsiai juos keisti“, – teigė D. Kreivys.