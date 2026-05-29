„Colt Canada“ neatmeta partnerystės su Lietuvos gynybos pramone

„Galime pasakyti, kad remiame pastangas stiprinti bendradarbiavimą gynybos srityje ir ieškoti galimų pramonės partnerystės galimybių Kanados ir Lietuvos bendradarbiavimo kontekste“, – komentare BNS teigė Kanados įmonė, atsakydama į klausimą, ar planuoja investuoti Lietuvoje.
„Paprastai „Colt Canada“ nekomentuoja konkrečių komercinių diskusijų“, – pridūrė bendrovė.
Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas gegužės viduryje teigė, kad Lietuva yra paskutiniame derybų etape dėl didelės Kanados gynybos pramonės investicijos. Anot jo, Kanada Lietuvą mato vartais savo verslui į Europą.
Anksčiau E. Grikšas yra sakęs, kad Kanada yra viena šalių, su kurios investuotojais deramasi dėl plėtros į Lietuvą. Ministras balandžio pabaigoje Kanadoje susitiko su „Colt Canada“ atstovais.
„Colt Canada“ tiekia ginklus karinėms ir teisėsaugos institucijoms Kanadoje bei visame pasaulyje, rašoma įmonės svetainėje.
Kanados naujienų portalas „National Post“ kovą skelbė, kad šalies vyriausybė iš „Colt Canada“ perka virš 65 tūkst. šautuvų už 307 mln. Kanados dolerių (190 mln. eurų šios dienos kursu).
„Colt CZ Group“ pajamos 2025 metais augo 4,6 proc. iki 23,4 mlrd. Čekijos kronų (šios dienos kursu – 0,96 mlrd. eurų), rašoma jos metinėje ataskaitoje.
Kaip 2021 metais rašė naujienų agentūra „Reuters“, „Colt CZ Group“ (tuomet – „CZG-Ceska Zbrojovka Group“) už 220 mln. JAV dolerių (189,2 mln. eurų) įsigijo „Colt Canada“ valdančią grupę „Colt Holding Company“.
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