„Citus“: pirmasis pusmetis Vilniuje – per kiek mėnesių tiek būstų rezervuota ankstesniais metais?

Prieš metus toks scenarijus kokioje nors būsto konferencijoje (virtualioje, tikriausiai) būtų sulaukęs švilpimo ir trypimo kojomis. Vilniaus pirminė būsto rinka per pirmuosius šešis metų mėnesius, dar nepasibaigus antrajam karantinui, išankstiniais „Citus“ analitikų duomenimis, augo kartais ir fiksavo 4 829 naujų būstų (butų ir kotedžų) rezervaciją. Tai reiškia, kad per pusmetį sostinėje susitarta beveik dėl tiek naujų būstų pardavimo, kiek pernai buvo per visus metus (4 949) arba daugiau nei „užderėjo“ ypač rezultatyviais 2019-aisiais per tris ketvirčius metų.