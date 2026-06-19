Bepiločių technologijų startuolis „PDKinematics“ pritraukė 2 mln. eurų

Pasak jos, taip užbaigtas pradinio investavimo etapas, kuriam bendrai vadovavo rizikos kapitalo fondas „Coinvest Capital“ ir gynybos technologijų investuotoja Europoje bendrovė „Iron Wolf Capital“.
„Gautas kapitalas bus panaudotas gamybos apimčių didinimui ir bendrovės tiksliojo taikymo sistemų, skirtų bendrovės tiksliojo taikymo sistemų „Gannet“ plėtrai Europoje ir Ukrainoje“, – nurodoma įmonės pranešime.
„PDKinematics“ turi strateginės partnerystės sutartis su viena didžiausių Ukrainos UAV gamintojų „Bavovna.ai“. Bendrovė bendradarbiauja su Italijos UAV gamintoju „SiraLab“.
Artimiausiuose įmonės planuose numatytas pirmasis tiksliojo taikymo technologijos diegimas vienos iš NATO valstybių karinėse jūrų pajėgose.
Bendrovės portfelį sudaro tiksliojo taikymo sistemos ir komponentai, skirti bepiločių orlaivių gamintojams, gynybos sistemų integratoriams ir NATO šalių pajėgoms. „Gannet“ – pagrindinis įmonės produktas – yra tiksliojo taikymo sistema, skirta nepilotuojamiems orlaiviams, užtikrinanti taikymo tikslumą net iš 700 metrų aukščio.
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