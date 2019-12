Bankas: lizingas – populiaresnis būdas įsigyti automobilį nei paskolos

Per šiuos metus lizingas tarp šalies gyventojų tapo populiaresniu būdu įsigyti lengvąją transporto priemonę negu paskola automobiliui, tvirtina „Swedbank“, remdamasis turimais duomenimis. Gyventojai per devynis 2019 m. mėnesius, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, sudarė 43 proc. daugiau lizingo sutarčių, kurių bendra vertė siekė beveik 52 mln. eurų, pranešė bankas.

Kaip rodo banko duomenys, vidutinė lizingo sutarties vertė, kai perkamas naujas automobilis, siekia kiek daugiau negu 17 tūkst. eurų, o naudotam automobiliui įsigyti skiriama apie 11 tūkst. eurų.

Banko duomenimis, populiariausi tarp šalies gyventojų yra „Toyota“, „Kia“, „Nissan“, „Škoda“ ir „Volkswagen“ gamintojų automobiliai.

Be to, nuo šių metų pavasario per 7 mėnesius per 120 pirkėjų įsigijo žemų emisijų „Toyota“, „Kia“ ir „Audi“ automobilius (anglies dvideginio emisija neviršija 95 g/km).

Tuo metu banko suteiktų vartojimo paskolų automobiliui įsigyti skaičius per devynis 2019 m. mėnesius, palyginti su atitinkamu 2018 m. laikotarpiu, keitėsi nežymiai ir padidėjo 1 procentu.

Vidutinė paskolos automobiliui vertė sudarė apie 6 tūkst. eurų, o iš viso bankas per devynis šių metų mėnesius šio tipo paskolų suteikė už daugiau kaip 18 mln. eurų, teigiama pranešime.