„Aušriečių“ ministerija siekia tikrinti Maisto ir Veterinarijos tarnybos veiklą

ŽŪM žalios šviesos tam iš Ministrų kabineto tikisi sulaukti jo pasitarime trečiadienį.
Ministerija VMVT patikrinimą motyvuoja siekiu įvertinti institucijos veiklos 2024–2025 metais ekonomiškumą ir efektyvumą bei „priimti sprendimus dėl tarnybos veiklos optimizavimo“.
„Kad būtų užtikrinta skaidri ir sąžininga jos veikla bei veiksminga ir rezultatyvi valstybinė maisto ir veterinarijos kontrolė“, – prašymo atlikti tarnybos veiklos įvertinimą pažymoje nurodo ŽŪM.
Ministerijos atstovai portalui „Delfi“ aiškino, kad auditai atliekami nuolat ir tai nesusiję su ketinimais atleisti tarnybos vadovę Audronę Mikalauskienę.
Pasak „Delfio“, A. Mikalauskienė 2024 metų vasarą sulaukė tuometinio Vyriausybės kanclerio Laimono Rudžio pasiūlymo trauktis iš posto – jis esą aiškino, jog dėl A. Mikalauskienės darbo sulaukta personalo ir klientų skundų, jos atžvilgiu vyksta tyrimas.
Dviejuose skunduose, pasak portalo, VMVT vadovė kaltinama psichologiniu spaudimu, mobingu, didelių priedų mokėjimu artimam darbuotojų ratui, prastai vykdomomis reformomis.
Anot „Delfi“, buvęs žemės ūkio ministras Ignas Hofmanas yra sakęs, jog „aušriečių“ lyderis anksčiau spaudė pakeisti dalį ŽŪM pavaldžių institucijų vadovų, įskaitant ir A. Mikalauskienę.
Vyriausybei pritarus ministerija iki birželio 1-osios su nepriklausomais ekspertais įvertintų VMVT darbą – vidaus kontrolės sistemą, informacinių išteklių valdymą, finansinius išteklius ir valdomą turtą, viešųjų pirkimų procesų organizavimą ir vykdymą.
Naujausi komentarai