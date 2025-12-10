Aukso ir sidabro medaliais apdovanoti 2025-ųjų „Lietuvos metų gaminiai“

„Mes turime galimybę kurti Lietuvą tokią, kokią norėsime turėti ateityje. Šie apdovanojimai svarbūs – svarbu pasidžiaugti savo kuriamais produktais, tai daryti dažniau ir ne tik metų pabaigoje“, – renginyje sakė ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
LPK teigimu, konkursui šiemet iš viso buvo pateikta daugiau nei šimtas paraiškų.
„Gyvename sudėtingame kontekste – lėtėjanti ekonomika, geopolitiniai iššūkiai ir nuolat kintančios taisyklės verslą veikia kasdien. Tačiau būtent šiame fone Lietuvos įmonės geba išlikti stiprios ir kurti konkurencingus produktus“, – kalbėjo LPK prezidentas Vidmantas Janulevičius.
Šiemet taip pat buvo pristatytas specialusis dizaino įvertinimas, į kurį pretenduoti galėjo visos konkurse dalyvaujančios įmonės. Šioje kategorijoje buvo vertintas gaminių ar paslaugų prekės ženklas, įpakavimas, gaminio estetika ir kuriama vartotojo patirtis.
Specialus dizaino įvertinimas skirtas Eglei Bučienei, taip pat bendrovėms „Ilzenbergo ūkis“ ir „DUV“.
Aukso medaliais apdovanotos farmacijos ir chemijos, maisto ir pašarų, mašinų, įrenginių, elektronikos bei elektrotechnikos, taip pat medienos perdirbimo, baldų ir popieriaus bei statybos pramonių įmonės. Tarp jų – „CLM cosmetics“, „Rūta“, „Mantinga Bakery & Food Solutions“, „Rokiškio karvutė“, „Pieno žvaigždės“, „Rokiškio pienas“, „Kauno grūdai“, „Vilniaus paukštynas“, „VMG Technics“, „Zbiga“, „Infes“, „Kika Group“ ir kiti.
Tuo metu sidabro medalius komisija šiemet skyrė maisto bei pašarų, statybos ir medžiagų pramonių įmonėms. Tarp apdovanotųjų – „Linkuvos mėsa“, „Delikatesas 1937“, „Mažeikių mėsinė“, „Milsa“, „MT Group“, „Kauno tiltai“, „Gilesta“ ir „Infes“.
