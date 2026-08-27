Audra baigėsi, problemos liko: ryšio neturi apie 12 tūkst. vartotojų

„Per kelias dienas matome labai reikšmingą situacijos pagerėjimą. Nuo rugpjūčio 24 dienos, kai neveikė 516 bazinių stočių, šis skaičius sumažėjo iki 72. Tai rodo, kad ryšio operatorių ir kitų infrastruktūros valdytojų atkūrimo darbai duoda rezultatą“, – pranešime teigė RRT tarybos narys Darius Kuliešius.
Ketvirtadienį ryte dar neveikė 72 telekomunikacijų bendrovių bazinės stotys iš elektros tiekimo po audros netekusių 550, be kokybiško ryšio yra likę apie 12,3 tūkst. vartotojų, ketvirtadienį pranešė RRT.
Anot tarnybos, „Telia“ tinkle neveikia 27 stotys, „Bitės“ – 25, o „Tele2“ – 20. „Telia“ tinkle paveikta 6,3 tūkst. klientų, „Bitės“ – 2 tūkst., „Tele2“ – apie 4 tūkstančiai.
Savo ruožtu telekomunikacijų bendrovės skelbia, kad neveikia 59 jų stotys.
Kaip BNS teigė „Telia“ atstovas Audrius Stasiulaitis, šiuo metu neveikia 20 bendrovės stočių, „Bitės“ atstovas Jaunius Špakauskas pranešė apie 25 neveikiančias įmonės stotis, o „Tele2“ – 14 stočių.
Pasak D. Kuliešiaus, sutrikimų paveiktose vietovėse darbai tęsiami.
RRT teigimu, visos „Telia“ bazinės stotys, kuriose sumontuota skrydžių valdymo bendrovės „Oro navigacija“ įranga, maitinamos iš nuolatinių arba rezervinių šaltinių, todėl visa bendrovės įranga veikia.
Kaip rašė BNS, susisiekimo ministras Juras Taminskas pirmadienį teigė, kad dėl sutrikusio privačių telekomunikacijų bendrovių ryšio stočių darbo laikinai neveikė „Oro navigacijos“ antrinio oro stebėjimo sistema.
D. Kuliešius pirmadienį pranešė, kad iš maždaug 6 tūkst. viso šalies tinklo bazinių stočių neveikė apie 550, o elektroninio ryšio neturėjo apie 66 tūkst. vartotojų: daugiausiai – apie 36 tūkst. – „Tele2“ tinkle, 18 tūkst. – „Bitės“ ir 12 tūkst. – „Telia“.
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