Atgal į mokyklą: kaip išsirinkti kompiuterį kiekvieno mokinio ir studento poreikiams?

„Senukų“ ekspertai išskiria svarbiausius nešiojamųjų kompiuterių parametrus skirtingų poreikių turintiems jaunuoliams, ir aptaria priedus, palengvinsiančius darbą.

Kas svarbu mokslų reikmėms?

Nors nuslūgus pandemijai mokiniai grįžo atgal į mokymosi įstaigas, dalis mokyklinės veiklos tikriausiai taip ir liks virtualioje erdvėje. „Senukų“ duomenimis, šiuo metu aktyviai klientai ruošiasi naujiems mokslo metams ir ieško kompiuterių tiek fizinėse, tiek elektroninėje parduotuvėje. Specialistai vardija, kokie aspektai yra svarbiausi, ieškant nešiojamojo kompiuterio mokslo reikmėms:

„Senukų“ nuotr.

Baterijos veikimo trukmė. Šis kriterijus be galo svarbus studentams bei mokiniams, kurie visą dieną praleidžia rašydami rašinius ar ieškodami informacijos namų darbams. Ekspertai rekomenduoja ieškoti kompiuterio, kuris neišsikrautų bent 10 valandų.

Dydis ir svoris. Kasdien kompiuterį nešantis į mokyklą ar universitetą, norisi, kad įrenginys būtų optimalaus dydžio ir svorio – nebūtų sunku jį nešti, lengvai tilptų į kuprinę. Tad rekomenduojama rinktis apie 14 colių, iki 1,5 kg sveriantį kompiuterį.

Rašymo ranka galimybė. Šiuo metu populiarėjantys nešiojamojo ir planšetinio kompiuterio hibridai dažnai pasirenkami mokslo reikmėms. Tokie kompiuteriai suteikia galimybę rašyti ranka, lengviau įsiminti informaciją ir iš karto užrašus perkelti į virtualią erdvę – tai ypač aktualu moksleiviams.

Kūrybiniams darbams – aukščiausia vaizdo ir garso kokybė

Šiais laikais studentai dažnai renkasi papildomas veiklas, leidžiančias tiek realizuoti save, tiek užsidirbti. Tai kūrybiniai užsiėmimai – vaizdo montavimo bei grafinio dizaino darbai. Į kokius kompiuterio parametrus verta atkreipti dėmesį šiuo atveju?

Ekrano dydis. Itin aktualu atkreipti dėmesį į patį ekraną. Optimaliausias pasirinkimas – 15,6 colių įstrižainę turintis įrenginys.

Ekrano raiška. Taip pat svarbu, kad kompiuterio ekranas galėtų palaikyti aukštą rezoliuciją. Nes didesnė raiška – geresnė kompiuterio ekrano vaizdo kokybė. Tad siūloma rinktis kompiuterius, turinčius IPS arba OLED ekranus, kurie atkuria sodresnes ir tikresnes spalvas. O raiška turėtų būti 1920x1080 ar didesnė.

Kompiuterio procesorius. Procesorius užtikrina kompiuterio greitaveiką, todėl apdorojant didelio svorio duomenis, rekomenduojama rinktis kompiuterius, turinčius Intel i5 arba AMD R5 procesorius.

Operatyvioji atmintis (RAM). Kad būtų galima sklandžiai imtis kūrybinės veiklos, kompiuteriui reikia daug operatyviosios RAM atminties bei aukštos kokybės grafinio procesoriaus (GPU).

Talpa. Dar vienas svarbus aspektas – tai kompiuterio atminties talpa. Montuojant vaizdo įrašus ar retušuojant nuotraukas, dažnai tenka dirbti su daug vietos užimančiais failais, todėl patariama ieškoti kompiuterio, kuriame nepritrūks vietos.

Papildomi įrenginiai. Kūrybiniams darbams taip pat praverčia ir keli svarbūs kompiuterio priedai. Vienas tokių – ausinės, kokybiškai sulaikančios išorinį triukšmą. Senukai.lt ekspertai rekomenduoja rinktis laidines ausines, kurios užtikrina sklandų garso transliavimą. Atliekant grafinio dizaino darbus, labai pravers ir papildomas monitorius, patogi klaviatūra bei pelė. Taip pat siūloma pasirūpinti ir išoriniu kietuoju disku, kad tikrai nepritrūktų vietos kūrybinių projektų archyve.

Patarimai kompiuterinių žaidimų mėgėjams

Daugelis mokinių bei studentų mėgsta kompiuterinius žaidimus. Jie ne tik padeda paįvairinti laisvalaikį ir atsipūsti nuo mokslų, tačiau taip pat lavina loginį mąstymą, erdvinį suvokimą, ugdo strategijų kūrimo įgūdžius. Kurie kompiuterio rodikliai svarbūs tokiu atveju?

Vaizdo plokštė ir grafinis procesorius (GPU). Itin svarbu atkreipti dėmesį į grafinį procesorių, kuris sukuria vaizdą ir perkelia jį į kompiuterio ekraną. Geriausios vaizdo plokštės, gerai žinomos kompiuterinių žaidimų mėgėjams – tai AMD bei NVIDIA.

Vaizdo plokštės atmintis. Tai dar vienas svarbus parametras, į kurį verta atsižvelgti. Patariama rinktis mažiausiai 4 GB atminties turinčias vaizdo plokštes, o jeigu norėsite atkurti aukštos kokybės vaizdą žaidimams, pravers ir 6 GB atmintis.

Operatyvioji atmintis (RAM). Tai be galo svarbus parametras, galintis užtikrinti sklandų žaidimo veikimą. Kuo didesnė ši atmintis, tuo kompiuteris gali greičiau perteikti informaciją į kitus įrenginius. Be to, didelė operatyvioji atmintis padidina atvaizduojamų kadrų per sekundę kiekį, o tai užtikrina kokybiškesnį žaidimo vaizdą. Pasak žinovų, norint tokių privalumų, reikėtų ieškoti kompiuterio, turinčio mažiausiai 16 GB RAM operatyviąją atmintį.

Reikalingi priedai. Norint žaisti žaidimus nešiojamuoju kompiuteriu, pravartu turėti ir keletą priedų. Svarbiausi iš jų – patogi kompiuterio pelė bei klaviatūra. Mėgstantiems žaisti su draugais, siūloma įsigyti ir kokybiškas ausines, geriausia – su integruotu mikrofonu. Taip jausitės labiau įsitraukę į žaidimą, pabrėžia „Senukų“ specialistai.