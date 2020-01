Aktualu keliaujantiems: iš Palangos oro uosto – trys naujos kryptys

Lietuvos oro uostų tinklui priklausančiame Palangos oro uoste 2019 metais sulaukta daugiausia keleivių per visą šio oro uosto istoriją – daugiau nei 338 tūkst. (7 proc. daugiau nei 2018 metais). Bendras skrydžių skaičius perkopė 5 tūkst.

Palangos oro uosto vadovas Andrius Daujotas sako, kad 2019 metai mažiausiems, tačiau nuosekliai augantiems oro vartams, buvo itin sėkmingi dėl kelių priežasčių: puikios keleivių ir vežėjų aptarnavimo kokybės bei oro linijų bendroves stebinančių užpildymo rodiklių.

„Džiaugiamės, kad Palangos oro uostas turi nepriekaištingą reputaciją tarp oro linijų. Kalbantis su jų atstovais, visuomet girdime, jog mūsų aptarnavimo ir priežiūros kokybė – nepriekaištinga, o bendradarbiavimas su įgulomis ar pagalba keleiviams – operatyvi. Tai leidžia į oro uostą atvesti daugiau vežėjų, kurie siūlo daugiau skrydžių įvairiomis kryptimis. Dėl to auga ir keleivių skaičius, kurie iš Palangos gali tiesiogiai pasiekti vis daugiau Europos miestų. Be to, lėktuvai iš Palangos kyla pilnutėliai – puikus orlaivių užpildymo rodiklis taip pat yra svarbi oro uosto rodiklių augimo priežastis“, – pranešime cituojamas A. Daujotas.

Andrius Daujotas. Asmeninio archyvo nuotr.

Šiuo metu Palangos oro uostas atsinaujina – vykdomi terminalo infrastruktūros pokyčiai. Oro uoste atnaujinamos ir plečiamos komercinės zonos, plečiama aviacijos saugumo patikros zona (tam statomas priestatas), perplanuojamas ir didinamas išvykimo salės plotas.

Baigus atnaujinimo darbus, šių metų pavasarį, keleiviai galės greičiau pereiti pasų kontrolę – ne Šengeno išvykimo zonoje veiks dar viena papildoma Valstybės sienos apsaugos tarnybos kabina. Visi infrastruktūros pokyčiai didins oro uosto pralaidumą – tiek orlaiviai, tiek keleiviai oro uoste galės judėti dar patogiau ir dar greičiau atlikti būtinąsias patikros procedūras prieš skrydžius.

Pasak Palangos oro uosto vadovo, baigus terminalo rekonstrukcijos darbus ir toliau ketinama investuoti į peronų, kilimo-tūpimo tako kokybės palaikymą, oro uosto priežiūrai reikalingos technikos atnaujinimą.

Po infrastruktūros pokyčių, 2020 m. vasaros sezono metu iš Palangos keliauti bus galima trimis naujomis kryptimis: „Norwegian Air Shuttle“ dukart per savaitę skraidins į Stokholmą ir Kopenhagą, o „Ryanair“ nuo kovo mėnesio triskart per savaitę siūlys skrydžius į Dubliną.