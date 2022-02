„Achemos grupė“: nepaisant nesutarimų kurstymo, „Achemos“ darbuotojams atlyginimai keliami toliau

Nepaisant į rekordines aukštumas pakilusių dujų kainų nulemto nuostolingo laikotarpio, priimtas sprendimas gamybininkams bei aptarnaujančiuose padaliniuose dirbantiems darbuotojams atlyginimą padidinti 10 proc. (nuo sausio 1 d. 3,5 proc. ir dar 6,5 proc. – visiškai atstačius gamybinius pajėgumus).

Valdybos sprendimu, pirmuoju etapu algos peržiūrimos tik aukščiau minėtiems darbuotojams, antruoju – ir administracijai.

Koncerno „Achemos grupė“ generalinė direktorė Irmantė Kimienė sakė, kad geopolitinės ir rinkos sąlygos yra ypač sudėtingos, įmonė vis dar dirba nuostolingai, todėl atlyginimai padidinti tiek, kiek leidžia bendrovės galimybės šiuo metu.

Tokiame kontekste įmonei keliami profesinės sąjungos atstovų reikalavimai atrodo dirbtinai užaštrinti.

„Energetinių išteklių kainų krizė smogė negailestingai, tačiau situacija tampa dar sudėtingesnė dėl pašlijusių Lietuvos santykių su Kinija, iš dalies stojančio tranzito per Baltarusiją, per kurią mes pasiekdavome savo klientus Ukrainoje. Kaip matome žiniasklaidoje, per maisto pramonės ir logistikos įmones ritasi pirmųjų atleidimų banga. Tai reiškia, kad jos nebeturi ne tik išteklių išlaikyti buvusių veiklos apimčių, bet ir išsaugoti darbo vietų. Nepaisant esamos situacijos, pagal galimybes peržiūrime darbo užmokestį visose koncerno bendrovėse, tęsiame papildomų naudų ir lojalumo programas. Šiais metais „Achemos“ darbo užmokesčio fondas padidės 5 mln. eurų. Tokiame kontekste įmonei keliami profesinės sąjungos atstovų reikalavimai atrodo dirbtinai užaštrinti“, – sakė I. Kimienė.

Pasak vadovės, darbuotojai yra neatsiejama „Achemos“ sėkmės dalis, todėl svarbu nuolatinis dialogas ir bendradarbiavimas su jais.

Deja, bet dėl neįtikėtinai aukštų gamtinių dujų kainų įmonė visu pajėgumu taip ilgai negali dirbti matyt pirmą kartą nuo pasaulinės ekonomikos ir finansų krizės 2009 metais.

„Sunku prognozuoti, bet tikimės, kad gamybą gamykla galbūt galės visiškai atnaujinti balandį. Nors dabar minimaliai palaikydami įrenginių darbą kasdien patiriame nuostolius, o dalis žmonių vis dar yra dalinėse prastovose ir negauna viso atlyginimo, tačiau net ir tokioje situacijoje stengiamės kiek įmanoma gerinti bendras finansines darbuotojų sąlygas“, – sakė generalinė direktorė.

Audituotų 2021 metų finansinių ir veiklos rezultatų „Achema“ dar neturi, tačiau antrasis praėjusių metų pusmetis buvo nuostolingas. Šis periodas tęsiasi ir šiais metais – sausis buvo nuostolingas, toks planuojamas ir pirmasis šių metų ketvirtis.

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos organizuojamą piketą prie Koncerno būstinės generalinė direktorė vertina kaip aštriausią pozicijos išsakymo formą ir tikisi, kad šis formatas neperžengs teisės aktuose brėžiamų ribų.