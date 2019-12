Žiemos iššūkiai: ledo skulptūros konteineryje – iš buitinių atliekų

Ledo skulptūros konteineryje – iš buitinių atliekų

Prasidėjus žiemai ir didžiąją paros laiko dalį laikantis minusinei temperatūrai, tiek gyventojai, tiek ir atliekų vežėjai susiduria su vienu didžiausių iššūkių tvarkant atliekas žiemą – jas tampa vis sunkiau pašalinti iš daugiabučių ir individualių namų konteinerių. Pasak atliekų tvarkymo ekspertų, žiemos sezonu konteineriuose neteisingai išmestos atliekos tiesiog prišąla.

„Dažniausiai konteineriuose prišąla tiesiai iš šiukšlių dėžių, be maišų, iškratytos atliekos. Be to, išmetus skysčių sklidiną tarą ar pakuotę – jos turinys užlieja ir ilgainiui į ledą sustingdo kitas konteineryje esančias atliekas. Tiesa, atliekas užlieja bei sušaldo ir pro atvirą konteinerio dangtį patekęs sniegas ar lietaus vanduo. Kadangi prišalusį konteinerių turinį pašalinti sunku – atliekos užsilieka ir konteineriai prisipildo greičiau, o tai gyventojams sukelia didelių nepatogumų. Be to, esant minusinei temperatūrai ir mėginant iškratyti atliekas iš konteinerio stipriau jį papurčius ar gremžiant šis gali sulūžti nepataisomai“, – teigia bendrovės „Ecoservice“ logistikos vadovas Audrius Puplesis.

Konteinerį išgelbės atliekos maišuose ar pastogė

Tam, kad žiemą iš atliekų nesiformuotų ledo skulptūros ir prišalęs konteinerių turinys nekeltų galvos skausmo nei gyventojams, nei vežėjams, ekspertai pataria buitines atliekas ir maisto likučius išmesti saugiai užrištas plastikiniuose maišuose. Tuo tarpu prieš metant pakuotes ar tarą, kurioje buvo skysti produktai, išpilti užsilikusį turinį.

„Apsisaugoti nuo prišalusių atliekų padės ir visada užvertas konteinerio dangtis. Dar geriau – esant galimybei konteinerius laikyti po stogu ar uždarose patalpose. Tačiau, visgi, jeigu atliekos konteineryje prišalo, teisingiausias būdas jas pašalinti – palaikyti konteinerį šildomoje patalpoje, kol atšils, ir tik tada pilnai pašalinti atliekas. Verčiau prišalusių likučių nuo konteinerio sienelių nemėginti nudaužyti, nes tokiu atveju yra didelė tikimybė pažeisti ir sugadinti konteinerį negrįžtamai“, – patarimais dalijasi A. Puplesis.

Pelenus berkite ant slidžių takelių, ne į konteinerį

Prie sienelių prišalusios ir suledėjusios atliekos – ne vienintelė žiemiška grėsmė konteineriui. Stipriai jį sugadinti ar visiškai suniokoti gali ir iš krosnies ištraukti bei į konteinerį sumesti karšti pelenai. Atliekų tvarkymo ekspertai atkreipia dėmesį, kad net jei ir atrodys, jog pelenai atvėsę – šie vis tiek gali išlydyti arba dar blogiau – uždegti konteinerį, jame esančias atliekas ar sukelti gaisro pavojų aplink namus. Bendrovės duomenimis, per pastaruosius metus vien jų aptarnaujamose teritorijose buvo užfiksuota beveik 100 buitinių ir antrinių atliekų konteinerių degimo atvejų. Tiesa, pastebima, kad dažniausiai dega buitinių atliekų konteineriai, o statistiškai tokiais atvejais pirmauja didieji miestai. Pavyzdžiui, Klaipėdoje degė 12, Šiauliuose – beveik 50, o Vilniuje – 20 konteinerių.

„Dėl karštų pelenų ugnis gali įsiplieksti ne tik konteineryje, bet ir atliekas surenkančiame automobilyje. Be to, į šiukšliavežę patekę pelenai apsivelia aplink presą – tokiu būdu šis efektyviai nebeatlieka savo funkcijų, o technika – sugadinama“, – pasakoja A. Puplesis.

Pasak ekspertų, pelenais atsikratyti konteineryje visai nebūtina, nes šie gali puikiai pasitarnauti slidžių kelių ar takelių barstymui aplink namus. Be to, pelenai, išsaugoti iki pavasario, galės būti vertinga trąša dirvožemiui arba puiki komposto sudedamoji.