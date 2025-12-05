Vyriausybė svarstys pakoreguotą 2026-ųjų valstybės biudžeto projektą

Parlamentas ministrų kabinetui kitų metų viešųjų finansų planą grąžino paraginęs apsispręsti dėl daugiau nei šimto Seimo narių ir komitetų pasiūlymų, kam papildomai skirti dar apie 1,1 mlrd. eurų.
Tarp pagrindinių reikalavimų – papildomi milijonai pedagogų ir pareigūnų atlyginimams.
Švietimo ir mokslo ministrė Raminta Popovienė yra sakiusi, jog švietimo darbuotojams jau rasta papildomai 100 mln. eurų, tuo metu vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius ketvirtadienį pareiškė, kad statutinių įstaigų pareigūnų algoms kitąmet papildomai planuojama skirti 11,2 mln. eurų.
Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas kiek anksčiau šią savaitę BNS sakė, jog pinigų mokytojų algoms bus, o daugiau lėšų pareigūnams būtų galima skirti tik sumažinus kitų sričių finansavimą.
Parlamentarai taip pat pasiūlė papildomai rasti pinigų kultūros darbuotojų, socialinių darbuotojų ir slaugytojų algoms bei pensijoms didinti, taip pat infrastruktūrai, pastatų statybai ir rekonstrukcijai, keliams, žemės ūkiui, socialinėms paslaugoms, kultūros centrų remontui.
K. Vaitiekūnas Seimo siūlymus yra vadinęs labai vertingais, tačiau ragino pasiūlyti ir lėšų šaltinius, kurių idėjų kam išleisti papildomai autoriai dažniausiai nenurodo. Jo teigimu, kitąmet biudžeto galimybės bus labai ribotos.
Premjerė Inga Ruginienė anksčiau sakė, jog kitų metų biudžetas yra įtemptas, nes jame derinamos rekordinės 5,38 proc. nuo BVP išlaidos gynybai bei siekis labiau finansuoti socialinę apsaugą.
Prezidentas Gitanas Nausėda yra gyręs biudžeto projektą, nes Vyriausybė atsižvelgė į Valstybės gynimo taryboje šiemet įtvirtintą siekį iki 2030-ųjų krašto apsaugai papildomai skirti 12–13 mlrd. eurų, arba iki 5–6 proc. BVP kasmet.
Biudžeto projektą neidealiu bei socialiai neteisingu vadinęs valdančiosios „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis ragino labiau didinti valstybės tarnautojų bei statutinių pareigūnų atlyginimus, nemažinti asignavimų žemės ūkiui. Dar anksčiau lapkritį jis pareiškė, jog jei nebus atsižvelgta į „aušriečių“ pasiūlymus, frakcija gali nepalaikyti biudžeto priėmimo.
Kaip rašė BNS, pagal Vyriausybės projektą valstybės biudžeto pajamos kitąmet turėtų siekti 21 mlrd. eurų (su ES lėšomis) – 16,8 proc. daugiau nei šiemet, o išlaidos – 27,5 mlrd. eurų, arba 18,9 proc. daugiau.
Daugiausia papildomų viešųjų pinigų be gynybos kitąmet planuojama skirti viešojo sektoriaus darbuotojų algų augimui, vidutinė senatvės pensija didės daugiau nei 12 proc. iki 750 eurų, o turintiesiems būtinąjį stažą – iki 810 eurų.
Antrasis biudžeto svarstymas Seime vyks gruodžio 9-ąją.
