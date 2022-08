Vyriausybė spręs dėl viešųjų pirkimų supaprastinimo

Pokyčius inicijavusi Ekonomikos ir inovacijų ministerija nurodo, kad siekiama supaprastinti pirkimus ir koncesijų suteikimą, stiprinti vidaus kontrolę, taip pat suderinti nacionalinių teisės aktų nuostatas su Europos Sąjungos direktyvomis.

„Perkančiosios organizacijos per mažai dėmesio skiria pasirengimo pirkimui etapui ir sutarties vykdymui – galutiniam rezultatui. Kai kurios pirkimus ir koncesijas reguliuojančios įstatymų nuostatos reikalauja perteklinių, pridėtinės vertės nesukuriančių veiksmų. Trūksta tam tikrų nuostatų aiškumo, dėl kurių praktikoje kyla klausimų, taip pat susiduriama su skirtingų institucijų nevienodo nuostatų interpretavimo problema“, – teigė ministerija.

Perkančiosios organizacijos per mažai dėmesio skiria pasirengimo pirkimui etapui ir sutarties vykdymui – galutiniam rezultatui.

Be to, pasak jos, šiuo metu Koncesijų įstatyme nėra numatyta galimybė institucijoms nesudaryti sutarties ar

ją nutraukti, kai dalyvis pats ar jį kontroliuojantis asmuo arba jo siūlomos prekės ar paslaugos yra iš priešiškų valstybių netgi tuo atveju, kai paskelbta mobilizacija, nepaprastoji padėtis ar vyksta karas.

Anot ministerijos, siekiama sudaryti galimybes skelbiamose derybose neprašyti tiekėjų teikti paraiškas, o iškart pateikti pirminius pasiūlymus, taip pat įpareigoti perkančiąsias organizacijas paskirti asmenis, atsakingus už sutarties vykdymą.

Siūloma išplėsti pirkimų komisijos įgaliojimus ir leisti jai veikti nuo pirkimo inicijavimo iki sutarties įvykdymo, atsisakyti reikalavimo skaidyti pirkimo objektą į dalis, tačiau to nedarant, nurodyti priežastis. Be to, siūloma nustatyti galimybę pačioms perkančiosioms organizacijoms nuspręsti, ar pirkimo metu prašyti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.

Pabrangus statybinėms medžiagoms, energijos ištekliams ir kitiems resursams, vis dažniau prireikia keisti sutartis ir jose nurodytas kainas, todėl siūloma palengvinti sutarties keitimo sąlygas numatant, kad atskiras pakeitimas negali viršyti 50 proc. pradinės vertės, atsisakant apribojimo dėl bendros atskirų pakeitimų vertės, kuri negali viršyti 100 proc. pradinės sutarties vertės.

Siūloma numatyti, kad jei viešajame pirkime buvo sudarytas draudžiamas susitarimas tarp konkurentų, preziumuojama, kad pažeidimas sukėlė žalą, kurios dydis 10 proc. nuo pirkimo sutarties vertės.

Taip pat tikslinamos Koncesijų įstatymo nuostatos dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo ar koncesijos: suteikiama teisė institucijai, įvertinus informaciją apie pažeidimą, spręsti, ar tiekėją šalinti iš koncesijos suteikimo, ar ne.