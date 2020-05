Svarbi žinia tėvams: Vyriausybė pritarė prezidento siūlymams dėl išmokų

Vyriausybė trečiadienį pritarė prezidento Gitano Nausėdos siūlymui dėl papildomų išmokų vaikams, siekiant pagerinti šeimų padėtį per koronaviruso epidemiją ir per didesnį vartojimą paskatinti ekonomiką.

Klausimą Vyriausybės posėdyje pristatęs socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis pasiūlė pritarti įstatymo projektui, tačiau tuo pačiu teigė, jog Seimas projektą turėtų tobulinti.

Anot ministro, reiktų pratęsti terminą ir leisti išmoką skirti iki 2021 metų sausio, kad šį priedą galėtų gauti visi iki metų pabaigos gimę vaikai.

Vyriausybė šiems siūlymams pritarė bendru sutarimu.

Prezidentas siūlo šeimoms išmokėti vienkartinę 120 eurų išmoką už vaiką, o daugiavaikėms, nepasiturinčioms šeimoms ir auginančioms vaiką su negalia – 200 eurų išmoką, šiuos pinigus pervedant iki liepos 31 dienos.

Prezidento siūlymas dėl išmokų vaikams yra šalies vadovo teikiamo didesnio paramos paketo dalis.

Šiam siūlymui po pateikimo Seimas pritarė. Toliau jis bus svarstomas Seimo komitetuose. Seimo salėje projektas turėtų būti svarstomas birželio 2 dieną.

Šalies vadovas prašė projektą svarstyti ypatingos skubos tvarka, tačiau parlamentas skubai nepritarė, taip pat dėl projekto paprašyta Vyriausybės išvados.

Dauguma politikų remia papildomus vaiko pinigus, nors kai kurie kritikai teigia, kad jie nebūtinai sugrįš į ekonomiką per vartojimą, be to, papildomus pinigus gaus ir dideles pajamas turintys žmonės, kuriems tokio poreikio nėra.