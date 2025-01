VST pradeda saugoti „LitPol Link“ objektus – skirstyklą ir transformatorių pastotę

Viešojo saugumo tarnyba (VST) trečiadienį pradeda saugoti elektros jungties su Lenkija „LitPol Link“, per kurią Baltijos šalys vasarį sinchronizuosis su kontinentine Europa, objektus – skirstyklą ir transformatorių pastotę.

Anksčiau buvo numatyta, kad šių objektų saugojimą VST iš privačios saugos tarnybos perims balandį, tačiau Ministrų kabinetas sausio pradžioje skubiai pritarė pasiūlymui paankstinti laiką.

VRM teigimu, nauja tvarka parengta atsižvelgiant į vasario 8 dieną planuojamą Baltijos šalių elektros sistemų atsijungimą nuo rusiškos IPS/UPS sistemos ir prisijungimą prie Europos tinklų, taip pat įvertinus saugumo situaciją Baltijos jūroje dėl incidentų, kurių metu buvo pažeisti elektros bei telekomunikacijų kabeliai.

Premjeras Gintautas Paluckas anksčiau teigė, kad sinchronizavimas su Europos tinklais – gyvybiškai svarbus ne tik energetikos, bet ir nacionalinio saugumo požiūriu, todėl matant „labai aiškius ir nedviprasmiškus“ priešiškų valstybių bandymus sutrikdyti šį procesą būtina apsaugoti šią infrastruktūrą.

VST pareigūnai sausį pradėjo saugoti „Litgrid“ Lietuvos elektros energetikos sistemos valdymo ir duomenų centrą bei Lietuvos elektrinę Elektrėnuose, o nuo balandžio saugos ir Lietuvos bei Švedijos jungties „NordBalt“ infrastruktūrą Klaipėdoje.

Per Kalėdas, kaip įtariama, diversijos metu buvo sugadintas povandeninis kabelis „Estlink 2“, kuriuo elektra tiekiama iš Suomijos į Estiją. Be to, žalos padaryta ir keturiems kitiems telekomunikacijų kabeliams tame pačiame regione.

Diversija įtariamas tanklaivis „Eagle S“ galimai priklauso vadinamajam Rusijos „šešėliniam laivynui“. Tai reiškia, kad juo apeinat Maskvai taikomas sankcijas gabenama rusiška nafta ir jos produktai.

Ekspertai ir politikai yra sakę, kad pastarojo meto veiksmai, nukreipti prieš gyvybiškai svarbią infrastruktūrą, yra Rusijos hibridinio karo prieš Vakarų šalių dalis.