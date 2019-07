VMI surinko daugiau nei 40 mln. eurų „pamirštų“ mokesčių

Galimybe be nuobaudų sumokėti pamirštas ar nuslėptas pajamas pasinaudojo šimtai gyventojų bei įmonių, o vadinamosios mokesčių amnestijos skaičiuojama nauda siekia apie 42 mln. eurų, praneša Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI).

„Kai gyventojai ir įmonės išgirsta mokesčių administratorių ir priima sprendimą savarankiškai ištaisyti praeities klaidas bei savanoriškai deklaruoti pamirštus mokesčius, tai tokį mokesčių mokėtojų elgesį vienareikšmiškai galime laikyti šio projekto sėkme“, – pranešime sako VMI viršininko pavaduotojas Artūras Klerauskas.

Užtikrindama mokesčių mokėtojų anonimiškumą VMI neidentifikavo asmenų, kurie pasinaudojo galimybe atsiskleisti, ir deklaracijas priėmė bendrąja tvarka. Todėl apie savanoriško atsiskleidimo mastą kalbama tam tikrais rodikliais, vienas iš jų – deklaracijų tikslinimo pokytis, kuris, palyginti su praėjusiais metais ir eliminavus tikslinimus, susijusius su darbo užmokesčiu, išaugo maždaug 41,7 mln. eurų.

Nuo metų pradžios 920 gyventojų ir įmonių pasinaudojo galimybe sudaryti periodinio mokėjimo grafikus ir beveik 8,2 mln. eurų sumą sumokės dalimis. Didžiausia suma, kuriai periodinių mokėjimų grafiką sudarė įmonė yra apie 632,1 tūkst. eurų, o gyventojas – 225,6 tūkst. eurų.

Dalis mokesčių mokėtojų deklaracijas tikslino VMI vykdomų kontrolės veiksmų metu. Supažindinti su VMI turima informacija, mokesčių mokėtojai, nelaukdami kontrolės veiksmų pabaigos papildomai deklaravo apie 14,9 mln. eurų mokesčių, iš kurių dėl 3,1 mln. eurų sumokėjimo buvo sudaryti mokėjimo grafikai.

VMI primena, jog papildomai deklaruotus mokesčius reikia sumokėti per 20 dienų. Jei šis terminas yra per trumpas, tuomet galima sudaryti periodinių mokėjimų grafiką iki 2 metų be jokių palūkanų.

Atleidimas nuo baudų ir delspinigių negalioja deklaruotoms pajamoms iš neteisėtos veiklos.

Šių metų sausį pradėjusi kovai su „šešėliu“ skirtą mokesčių amnestiją VMI pabrėžė, kad galimybė be delspinigių ar baudų sumokėti pamirštus mokesčius bus suteikiama vienintelį kartą ir tik iki šių metų liepos 1 dienos. Ateityje analogiška galimybe pasinaudoti mokesčių mokėtojai nebegalės.