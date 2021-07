VMI: beveik 200 įmonių yra ant nemokumo slenksčio

„Lietuvoje pradėjus veikti Ankstyvojo perspėjimo sistemai, atsiranda prevencinis įrankis su finansiniais iššūkiais susiduriančiam smulkiam ir vidutiniam verslui, leisiantis gauti ankstyvą signalą ir išlaikyti dar gyvybingą verslą. Žinoma, gautas perspėjimas iš karto nereiškia nuosprendžio verslui – veikiau priešingai – tai galimybė peržiūrėti veiklą, konsultuotis su profesionalais ir rasti tinkamus sprendimus kiekvienu konkrečiu atveju“, – teigė finansų ministrė Gintarė Skaistė.

Įmones, kurioms gresia nemokumo rizika, VMI identifikavo įvertinusi įmonių bei trečiųjų šaltinių pateikiamus finansinius duomenis. Tam buvo panaudoti pelno mokesčio, PVM deklaracijų, finansinės atskaitomybės ir kiti trečiųjų šalių teikiami dokumentai. Šią atranką VMI pakartotinai vykdys kas ketvirtį.

Tarp atrinktų įmonių, didžiąją dalį sudaro apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų (46 įmonės), didmeninės ir mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto (45 įmonės) ir apdirbamosios gamybos veiklą (27 įmonės) vykdančios įmonės. Maždaug puse įmonių, kurioms galimai yra kilusi nemokumo rizika, naudojasi VMI teikiamomis pagalbos priemonėmis nuo COVID-19.

Perspėjimo laiškus per Mano VMI įmonės gaus netrukus – liepos 19-23 d. Finansinių sunkumų patiriantys verslai, norėdami pasinaudoti APS paslauga, turės užpildyti anketą, kuri leis identifikuoti jų ateities planus ir pagalbos lūkesčius. Anketos duomenis įvertins ir su verslo atstovais susisieks „Versli Lietuva” specialistai.

Verslo atstovams, priklausomai nuo jų verslo būklės, bus suteikta individualizuota informacija apie galimus tolimesnius verslo vystymo kelius. Verslininkams, dar galintiems ir norintiems išsaugoti savo verslą, bus suteikta išsami informacija apie įvairias, nemokamai prieinamas pagalbos priemones, galinčias padėti išvengti nemokumo. Tuo tarpu verslai, patiriantys didesnių sunkumų, gaus išsamią informaciją apie restruktūrizavimo arba bankroto procedūrų inicijavimo galimybes.

„Ankstyvojo perspėjimo sistemos pranešimas jį gavusiam verslininkui turėtų būti svarbus ženklas, rodantis, jog laikas priimti naujus strateginius verslo sprendimus. Svarbu pabrėžti, jog net nusprendus inicijuoti bankrotą – to nereikėtų suprasti kaip nuosprendžio, o vertinti kaip naują patirtį, kuri gali ateityje padėti sukurti kitą verslą. Be to, verslininkai, nusprendę inicijuoti naujus verslus, visuomet galės kreiptis į „Verslią Lietuvą“ ir nemokamai konsultuotis verslo vystymo klausimais bei pasinaudoti kitomis mūsų paslaugomis ir programomis“, – teigia Inga Juozapavičienė, „Versli Lietuva” Verslumo departamento vadovė.