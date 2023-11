VMI: 455 tūkst. gyventojų paramai skyrė rekordinę 29 mln. eurų sumą

Paramą, kaip ir pernai, išsidalino beveik 23 tūkst. paramos gavėjų, meno kūrėjų, politinių partijų, profesinių sąjungų bei susivienijimų.

2022 metais 484 tūkst. žmonių paramai skyrė beveik 27,6 mln. eurų kaip dalį jų sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.

VMI yra skelbusi, kad 24 mln. eurų GPM šiemet skirta paramos gavėjams, 1,6 mln. eurų – politinėms partijoms, 1,2 mln. eurų – profesinėms sąjungoms ir 266 tūkst. eurų – meno kūrėjams. Bendra lapkritį paskelbta pervesta suma yra didesnė, nes gyventojai gali mokesčio dalį būti paskyrę iš anksčiau.

Daugiausiai paramos iš pernykščio sumokėto GPM – 1,7 mln. eurų – skirta paramą Ukrainai renkančiai viešajai įstaigai „Mėlyna ir geltona“. Ją parėmė daugiau nei 28 tūkst. žmonių.

Rimanto Kaukėno paramos grupei 13 tūkst. gyventojų skyrė per 600 tūkst. eurų, paramos ir labdaros fondui „Mamų unija“ – 12 tūkst. žmonių skyrė per 500 tūkst. eurų, o „Laisvės TV“ gauna per 400 tūkst. eurų, kuriuos jai skyrė 8 tūkst. žmonių.

Iš politinių partijų daugiausiai paramos gavo Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai – 13 tūkst. gyventojų jai skyrė per 551 tūkst. eurų. Antroje vietoje yra Laisvės partija su 240 tūkst. eurų (6 tūkst. gyventojų), trečioje – Lietuvos socialdemokratų partija – jai skirta 189 tūkst. eurų (7,6 tūkst.).

Kaip pranešė VMI, šiemet nepavyko įvykdyti apie 8,7 tūkst. gyventojų prašymų, nes jie nurodė juridinius asmenis, nebeturinčius teisės gauti pajamų mokesčio dalies.

Taip pat 190 tūkst. eurų suma nepervesta, nes gavėjai nesusitvarkė su banko sąskaitomis susijusių klausimų arba nepateikė paramos gavimo bei panaudojimo ataskaitų.