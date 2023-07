Vežėjai: dėl „Wagner“ uždarius sieną su Baltarusija verslas rastų ten kitus kelius

Lietuvos logistikos asociacijos prezidentas Antanas Šimelis BNS sakė, kad dabartinis Lietuvos–Baltarusijos sieną kertančio krovininio transporto srautas persikeltų kitur.

„Bet kokiu atveju, jeigu kažkoks srautas vyksta, tai nelikus jo turbūt kažkokie kiti keliai atsidarys, tai lietuviams nebus, aišku, tai gerai“, – penktadienį sakė A. Šimelis.

Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ generalinis sekretorius Zenonas Buivydas sako, jog tokiu atveju vilkikai į Rytus važiuotų per Latvijoje esantį Paterniekų pasienio kontrolės punktą, ten persikeltų ir transporto eilės.

„Lietuvos vežėjus paveiktų taip, kad jie važiuotų per Latviją. Ir ilgesnės eilės, ne gimtosios sienos ir taip toliau. Užsikištų siena ana, juk vistiek dabar praleidžiame kažką iš vakariečių, kurie važiuoja pro Lenkiją, o tada čia užsidarytų, turėtų važiuoti per Paterniekus, Latviją į Baltarusiją “, – penktadienį BNS sakė Z. Buivydas.

A. Šimelio teigimu, nedaug likę Lietuvos verslo, kuris užsiima pervežimais į Baltarusiją, todėl sienos uždarymas didelių nepatogumų nesukels.

„Kiek to verslo dar belikę, turbūt per didelio nepatogumo nebus, nes vistiek pagrindinis srautas jau yra ne per Lietuvą vykstantis. Kroviniai kažkaip vistiek keliaus į tas šalis, geopolitinė situacija yra tokia, kokia yra. Verslas prisitaikys turbūt“, – sakė A. Šimelis.

Z. Buivydas tvirtino, kad šiuo metu pervežimais į Rytus dar gali verstis apie 300 nedidelių Lietuvos transporto paslaugų įmonių.

„Tai nedidelės kompanijos, jų transportas senesnis didžiąja dalimi. Tai dažniausiai šeimos verslas. Jie visą gyvenimą tame gyvenę ir aš galvočiau, kad jie vistiek yra verslūs ir jie kažką darė ir kūrė“, – kalbėjo jis.

Šie verslai, anot „Linavos“ vadovo, neturi galimybės be valdžios pagalbos perisorientuoti iš Rytų į Vakarų rinkas.

Lietuvos vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius žurnalistams penktadienį sakė, kad Lietuvos sienos su Baltarusiją uždarymo galimybė egzistuoja, tokie svarstymai yra realūs. Taip jis kalbėjo Lenkijos vidaus reikalų ministrui ketvirtadienį pareiškus, kad tokia galimybė su kaimynėmis yra svarstoma. Jį citavo naujienų agentūra „Reuters“.

„Wagner“ samdiniams už kelių kilometrų nuo Lenkijos sienos pradėjus mokyti Baltarusijos specialiąsias pajėgas, Varšuva praėjusią savaitę įsakė perkelti dalį savo karinių junginių iš šalies vakarų į rytus.

„Wagner“ į Baltarusiją ėmė keltis po birželį nepavykusio maišto Rusijoje, kurį užbaigti, kaip manoma, padėjo A. Lukašenka, leidęs į savo šalį atvykti rusų samdiniams.

Pasienio kontrolės punktų direkcijos duomenimis, Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje penktadienį ryte laukė beveik tūkstantis vilkikų: Medininkuose – 410, Raigarde – 209, Šalčininkuose – 280, tuo metu Lavoriškėse – 60 vilkikų.