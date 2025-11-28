VERT patvirtino visuomeninės elektros ir dujų kainas: kas keisis?

VM).Standartinis vienos laiko zonos elektros visuomeninis tarifas gyventojams nuo 2026 metų sausio turėtų didėti 1,5 cento (7,32 proc.) nuo 20,5 iki 22 centų už kilovatvalandę (su PVM), tačiau pažeidžiamiems vartotojams jis mažės 2,5 cento (12,2 proc.) iki 18 centų.
Dviejų laiko zonų standartinio plano dieninis tarifas didės 2,5 cento – nuo 23,3 iki 25,8 cento (su PVM), o naktinis – 1,8 cento – nuo 13,8 iki 15,6 cento už kWh (su PVM).
Pažeidžiamiems vartotojams dieninis tarifas mažės 2,8 cento – nuo 23,3 iki 20,5 cento, naktinis – 0,9 cento – nuo 13,8 iki 12,9 cento už kWh.
„Nuo kitų visuomeninės elektros kainos bus diferencijuojamos ir nustatomos pažeidžiamiems vartotojams ir visiems kitiems vartotojams, kurie naudojasi visuomeninio tiekėjo paslauga“, – žurnalistams penktadienį sakė VERT pirmininkas Renatas Pocius.
Tarifai pažeidžiamiems vartotojams sumažės Vyriausybei šį mėnesį nutarus iš perteklinių elektros gamintojų pajamų, gautų 2021 metų gruodžio – 2022 metų birželio mėnesiais, sumažinti jiems tiekiamos elektros kainą. Be to, ji sumažės ir bendrovei „Ignitis“ nutarus šiuos vartotojus elektra aprūpinti iš savo saulės ir vėjo parkų, kurių elektra yra pigesnė.
Tuo metu gamtinės dujos mažiausiems pirmos grupės buitiniams vartotojams (suvartojantiems iki 300 kubinių metrų dujų per metus) atpigs, tačiau abonentinis mokestis padidės: kintamoji tarifo dalis mažės 10,1 proc. (10 centrų) iki 0,89 euro už kubą(su PVM), o pastovioji dalis – didės 18,2 proc. (18 centų) iki 1,17 euro (su PVM).
Antros grupės vartotojams (nuo 300 iki 20 tūkst. kubų) kintamoji dalis mažės 5,8 proc. (4 centais) iki 0,65 euro už kubą (su PVM), o trečios grupės (virš 20 tūkst. kubų) – 4,6 proc. (3 centais) iki 0,62 euro (su PVM).
Pastovioji dalis pastarųjų dviejų grupių vartotojams lieka nepakitusi – 3,99 euro (su PVM).
