Vasarį kainas mažino visų trijų Baltijos valstybių pramonės produkcijos gamintojai

Palyginti su ankstesniu mėnesiu, Lietuvos pramonės produkcijos gamintojų kainų indeksas nukrito 1,5 proc., Latvijos – 0,7 proc., Estijos – 0,2 proc.

Per metus (praėjusį mėnesį, palyginti pernai vasariu) pramonės produkcijos gamintojų kainos smarkiai išaugo visose trijose Baltijos valstybės, o labiausiai – Latvijoje, kukliausiai – Estijoje.

Lietuvos pramonės produkcijos gamintojų kainų indeksas per metus pakilo 15,1 proc. (metinis prieaugis sausį siekė 19,1 proc.), Latvijos – 22,0 proc. (22,9 proc.), Estijos – 11,6 proc. (12,7 proc.).

Be rafinuotų naftos produktų, kurie Lietuvoje gaminami vienintelėje iš trijų valstybių, Lietuvos pramonės produkcijos gamintojų kainų indeksas per mėnesį sumenko 0,2 proc., o per metus išaugo 14,1 proc.