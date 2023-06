Vasara – puikus metas moksleiviams pasisemti žinių darbo rinkoje: kokio atlygio tikėtis?

– Moksleiviams pamokos jau baigėsi. Ar dabar yra metas ieškoti darbo pasiūlymo tiems, kas norėtų dirbti vasarą?

– Taip, metas jau dabar ir reikėtų suskubti. Darbdaviai savo sezoną planuojasi iš anksto. Mūsų Užimtumo tarnybos specialistai nuo pavasario mokyklose veda užsiėmimus mokiniams dėl vasaros darbo, suteikiame informaciją.

– Kokie darbo pasiūlymai yra skiriami moksleiviams?

– Labai įvairūs, daugiau sezoniniai. Žemės ūkio sektoriuje, uogų skynėjai, grybų rinkėjai, taip pat turizmas, paslaugų sektorius.

– Kokio atlyginimo moksleiviai galėtų tikėtis ir kokie yra reikalavimai iš darbdavių?

– Pirmiausia, tikisi atsakomybės, disciplinos, pareigos ateiti laiku į darbą ir sąžiningai atlikti paskirtas užduotis, o svarbiausia motyvacija. Atlygis dažniausiai yra siūlomas minimalus arba valandinis – 5-6 eurai per valandą.

– Ar greitai būna išgraibstomi darbai, skirti moksleiviams?

– Taip, čia yra didelė paklausa iš mokinių ir tie darbai greitai išnyksta.

Kad nebūtų nusivylimų ir moksleiviams, ir darbdaviams, kokių klaidų nedaryti patarė teisininkė Daumantė Hinz.

– Kokie dažniausiai būna nesutarimai ar nusivylimai, kai kalbame apie moksleivių darbą?

– Pirmiausia, teisės aktai numato skirtingą nepilnamečių asmenų reglamentavimą, lyginant su suaugusiųjų darbu. Skirtingas reglamentavimas taikomas asmenins nuo 14-16 metų, kurie yra vadinami vaikais. Nuo 16-18 metų yra kitas reglamentavimas, pagal kurį yra laikomi paaugliais. Asmenys gali dirbti nuo 14 metų.

– Kiek valandų?

– Nuo 14-16 metų asmenys gali dirbti ne daugiau kaip 6 valandas per dieną, neviršijant 30 valandų per savaitę. O paaugliai ne daugiau kaip 8 valandas per dieną, neviršijant 40 valandų per savaitę. Svarbiausia užtikrinti nepilnamečių vaikų sveikatą ir darbo saugą. Prieš įdarbinant, darbdaviui reikia įvertinti darbo riziką ir pateikti būsimam darbuotojui darbo aprašą, kuriame nurodyta kaip ir kokį atlikti darbą. Gavus tokį aprašą, nepilnametis turi kreiptis į sveikatos priežiūros instituciją ir gauti savo šeimos gydytojo pažymą, kad asmens sveikata yra tinkama darbui atlikti. Taip pat darbdaviui reikalingas nepilnamečio vaiko vieno iš globėjo sutikimas darbui.

– Iki 14 metų?

– Taip, nuo 14-16 metų reikalinga sveikatos priežiūros pažyma bei tėvų ar globėjų sutikimas darbui.

– Dėl kokių priežasčių dažnai įvyksta teisiniai konfliktai tarp darbdavio ir moksleivio?

– Teismų praktikos nėra labai daug, kadangi dažniausiai yra susitariama pakankamai aiškiai. Yra vienas niuansas įdarbinant jaunesnio amžiaus vaikus, kad tėvai gali bet kada atšaukti sutikimą darbui. Tai reiškia, bet kada tėvams pareiškus darbdaviui raštu, jog ketinama nutraukti darbo sutartį, darbdavys privalo ją nutraukti. Iš darbdavio perspektyvos nėra tokių garantijų, kad darbuotojas atėjęs į darbą ir dirbs tiek laiko kiek yra sutarta. Taip pat dažnu atveju savivaldybių administracijos subsidijuoja nepilnamečių darbą sezono metu, todėl darbdaviai yra skatinami sudaryti darbo sutartis su nepilnamečiais darbuotojais.