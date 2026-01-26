Valstybės kontrolierė: nepanaudota 40–65 proc. valstybės rezervui skirtų lėšų

„Lėšų panaudojimas rodo, kad nebuvo iš tikrųjų tam skiriamas tinkamas dėmesys. Nuo 2022 metų iki 2025 metų išleista yra 12,6 mln. eurų, tačiau pasižiūrėjus į tokius aiškius lūžio taškus – tai yra 2022 ir 2023 metus, kuomet valstybė tikrai turėjo susiimti matydama baisią invaziją Ukrainoje, matome, kad 2022 metais buvo nepanaudota 65 proc. rezervui skirtų lėšų, 2023 metais – 58 proc., 2024 metais – 37 proc. rezervui skirtų asignavimų“, – pirmadienį LRT radijui sakė I. Segalovičienė.
„Netgi dalis jų (nepanaudotų lėšų – BNS), pavyzdžiui, paskutiniais 2024 metais – 25 proc. iš tų nepanaudotų lėšų tiesiog perskirstytos institucijų reikmėms“, – pridūrė ji.
Anot valstybės kontrolierės, nebuvo skurtas ilgalaikis planas, kuris užtikrintų valstybės atsargų kaupimo tęstinumą grėsmių akivaizdoje, o fokusuojamasi į trumpalaikius metinius planus, todėl kaupiama „iš akies“.
„Visi sako, kad trūksta pinigų, tačiau mūsų auditas parodė, kad būdavo nepanaudojami pinigai – apie pusę rezervui skirtų pinigų. Lygiai taip pat ir savivaldybės turi nepanaudotus kelis šimtus milijonus eurų. Pinigų valstybėje yra, tačiau klausimas yra valdymo, sprendimų, nuoseklumo, planavimo“, – sakė valstybės kontrolierė.
Be to, jos teigimu, maisto kaupimo tikslai nėra įvykdomi: „Maisto atsargų sukaupimo užduotys 2024 metais buvo įvykdytos tik 17 proc., tai tikrai mes negalime sakyti, kad turime viską, ko mums reikia.“
Anot I. Segalovičienės, trūkumų esame ir logistikos bei maisto saugojimo srityje.
„Šiandien mes matome labai aiškiai, kad reikia labai rimto dėmesio decentralizavimui sandėliams (...). Turi būti ir logistika sutvarkyta iš sandėlių į konkrečias vietas. Šiandien jokio plano valstybė neturi, kaip ji elgsis šitoje vietoje“, – sakė valstybės kontrolierė.
I. Segalovičienė teigia, kad pasirinktas maisto produktų rezervavimo būdas, atsižvelgiant į jų vertę ar svorį, bet ne į tūrį ir užimamą plotą, nėra finansiškai efektyvus.
„Ar pirkti, ar sandėliuoti, ar rezervuoti – viską sprendžia skaičiavimai ir iš tikrųjų norėtųsi, kad būtų grindžiami tikrai rimtu efektyvumo ir scenarijų grėsmių scenarijų vertinimu“, – teigė ji.
Pasak valstybės kontrolierės, savivaldybės nekaupia maisto rezervo galimos krizės atveju, nes tam reikia geresnio teisinio reglamentavimo: „Šiuo atveju reikia labai aiškiai įteisinti aukšto lygio dokumentuose dėl ketvirtos-šeštos dienos, nes dabar iš tikrųjų vienos interpretuoja, kad tai yra joms pareiga, kitos sako, kad ne.“
BNS rašė, kad Valstybės kontrolė nustatė, jog rezervo kaupimo ir tvarkymo sistema neužtikrina, kad jis būtų pakankamas, tinkamas ir prireikus operatyviai pristatomas į reikiamą vietą. Už valstybės rezervą atsakingoms institucijoms Valstybės kontrolė pateikė 16 rekomendacijų.
Premjerė Inga Ruginienė praėjusią savaitę sakė pavedusi pernai sukurtai žemės ūkio ministro Andriaus Palionio vadovaujamai Maisto tarybai pavasarį suformuoti siūlymus, kaip būtų galima patobulinti valstybės rezervo formavimą.
I. Ruginienė pasiūlė keisti rezervo tvarką ir daugiau produktų pirkti iš ūkininkų, o baigiantis jų galiojimui – aukoti nepasiturintiems. Anot jos, taip norima mažinti maisto švaistymą, taip pat skatinti vietos verslus ir ūkininkus bei teikti pagalbą nepasiturintiems.
A. Palionis teigė palankiai vertinantis siūlymą daugiau produktų rezervui pirkti iš ūkininkų, tačiau, anot jo, tam reikia daugiau pinigų.
Savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis teigė, jog dėl lėšų trūkumo visiškai aprūpinti gyventojus maistu tris dienas negalėtų nė viena savivaldybė, o rezervavimo sutartis turi tik dalis savivaldybių.
Valstybės rezervas naudojamas ekstremaliųjų situacijų ar krizės metu, paskelbus mobilizaciją, įvedus nepaprastąją ar karo padėtį.
