Valstybės kontrolierė: nepanaudota 40–65 proc. maisto rezervui skirtų lėšų

„Lėšų panaudojimas rodo, kad nebuvo iš tikrųjų tam skiriamas tinkamas dėmesys. Nuo 2022 metų iki 2025 metų išleista yra 12,6 mln. eurų, tačiau pasižiūrėjus į tokius aiškius lūžio taškus – tai yra 2022 ir 2023 metus, kuomet valstybė tikrai turėjo susiimti matydama baisią invaziją Ukrainoje, matome, kad 2022 metais buvo nepanaudota 65 proc. rezervui skirtų lėšų, 2023 metais – 58 proc., 2024 metais – 37 proc. rezervui skirtų asignavimų“, – pirmadienį LRT radijui sakė I. Segalovičienė.
„Netgi dalis jų (nepanaudotų lėšų – BNS), pavyzdžiui, paskutiniais 2024 metais – 25 proc. iš tų nepanaudotų lėšų tiesiog perskirstytos institucijų reikmėms“, – pridūrė ji.
Anot valstybės kontrolierės, nebuvo skurtas ilgalaikis planas, kuris užtikrintų maisto atsargų kaupimo tęstinumą grėsmių akivaizdoje, o fokusuojamasi į trumpalaikius metinius planus, todėl kaupiama „iš akies“.
