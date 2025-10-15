Vaitiekūnas atmeta verslo abejones dėl lėšų gynybai: nekomentuosiu „iš lubų“ nukabintų skaičių

Ministras teigia – nors negali vertinti, kokia numatyto beveik 4,8 mlrd. eurų finansavimo dalis bus skirta tiesiogiai saugumo reikmėms, biudžete įtvirtintos sumos atitinka Krašto apsaugos ministerijos (KAM) išsakytus poreikius.
Apie tai, kad biudžete kitais metais gynybai planuojama skirti 5,38 proc. nuo BVP arba 4,75 mlrd. eurų, trečiadienį paskelbė premjerė Inga Ruginienė.
Vėliau Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) prezidentas Andrius Romanovskis viešai įvardijo turintis žinių, jog tiesiogiai gynybai biudžete numatyta tik 4,8 proc. nuo BVP – esą vien kitais metais šių lėšų bus puse milijardo mažiau nei reikia, o kelių metų perspektyvoje – 800 mln. eurų mažiau.
Finansų ministras nesiėmė komentuoti verslo atstovų pasisakymų, tačiau pabrėžė – finansavimas skirtas pagal KAM poreikį, o viešai išsakyti skaičiai atsidurs ir Seimui teikiamame projekte.
„Tikrai nekomentuosiu kažkokio verslininko kažkokių „iš lubų“ nukabintų skaičių – (…) gynybai yra skiriama 5,38 proc., tai yra KAM išlaidos, šiuo metu jis yra biudžeto projekte ir toks jis (…) pateks į Vyriausybės posėdį“, – laidoje „ELTA Kampas“ sakė finansų ministras K. Vaitiekūnas.
„Už šiuos pinigus bus atsakinga Krašto apsaugos ministerija ir krašto apsaugos ministrė, kad panaudotų juos kuo efektyviau mūsų gynybai, tai, ką jinai nuspręs – nežinau, ar ji derins su kitais Vyriausybės pareigūnais, bet nuo jos sprendimo priklausys mūsų šalies saugumas – nuo jos ir nuo tarptautinių partnerių“, – tikino ministras.
Premjerė taip pat kalbėjo apie tai, kad dalis iš 5,38 proc. nuo BVP finansavimo bus skirta su gynyba susijusios karinės infrastruktūros reikmėms.
Vėliau abejones dėl realaus krašto apsaugai skirto finansavimo kėlė tiek opozicijos, tiek verslo atstovai, teigę, kad biudžete numatytos didesnės lėšos gynybai gali būti panaudotos ne pagal paskirtį.
„Aš į tokias plonybes, kas ten yra infrastruktūros dalykas, kas yra ginkluotė, nelabai turiu kompetencijos gilintis, bet 5,38 proc. BVP eina gynybos reikmėms ir čia nėra jokios diskusijos“, – kalbėjo K. Vaitiekūnas.
Ministras kartojo – biudžeto projekte įtvirtinti gynybos finansavimo procentai yra gana abstraktūs, o už konkretų lėšų paskirstymą bus atsakinga KAM, kurios komanda planuos jų panaudojimą.
„Tai (gynybos finansavimas – ELTA) biudžete bus gana abstraktu, kiekviena eilutė neturi savo pavadinimo, kiek atlyginimas, kiek tankams, kiek dar kažkam“, – sakė K. Vaitiekūnas.
„Diskusijos vyksta su visomis ministerijomis, visos ministerijos turi savo poreikių, tame tarpe ir KAM – jie ir viešai iškomunikavę savo poreikius, jie iškomunikavę ir mums privačiai savo poreikius, tai be abejo, kad visada tie poreikiai yra labai dideli ir visi mes turime visą eilę darbų, ką mes norėtume palikti po savęs, tai KAM ne išimtis“, – aiškino ministras.
Valstybės biudžeto projektą Vyriausybė svarstys ketvirtadienį, Seimui jis bus teikiamas kitą savaitę.
Šiais metais gynybos finansavimas siekia virš 4 proc. nuo BVP.
Lietuva iki 2030-ųjų gynybai įsipareigojo skirti po 5-6 proc. BVP – tokį sprendimą Valstybės gynimo taryba (VGT) priėmė šį sausį.
