Vaičiūnas: būtina didinti energetinį saugumą

Ministras balandžio 23–24 d. Katovicuose, Lenkijoje dalyvavo Europos ekonomikos kongreso ir Lenkijos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai skirtoje konferencijoje „Energetinis saugumas ir besikeičiantis regionas“ (angl. „Energy Security and the Region in Transition“).

„Kalbant apie energetinį saugumą, klasikinis jo apibrėžimas remiasi trimis pagrindais – tvarumu, prieinamumu ir tiekimo saugumu. Dabar šio trikampio centre atsiduria energetikos sistemų atsparumas“, – pranešime cituojamas Ž. Vaičiūnas.

Ministerijos teigimu, diskusijose dalintasi nuoseklios Lietuvos strategijos atsisakyti priklausomybės nuo rusiškų energijos išteklių sėkme ir kalbėta apie Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo svarbą, Baltijos šalių sinchronizaciją su kontinentinės Europos tinklais.

Pasak ministro, norint stiprinti energetinės sistemos atsparumą, reikia intensyviai dirbti tiek Europos Sąjungos (ES) mastu, tiek nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu, siekti pritraukti papildomą europinį finansavimą.

Susitikimuose dėmesys skirtas ir sausumos „Harmony Link“ jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos projektui, kuris esą didins šalių rinkų integraciją bei konkurencingumą

„Lietuva ir Lenkija yra strateginės partnerės regione. Kartu įgyvendiname projektus, kurie didina viso regiono energetinį saugumą ir atsparumą. Esame tikri, kad sėkmingas bendradarbiavimas tęsis ir su kitu prioritetu – „Harmony Link“ projektu“, – pabrėžė ministras.

Vizito metu Ž. Vaičiūnas su Europos Parlamento (EP) Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto (ITRE) pirmininku Borys Budka ir kitais šios politikos formuotojais aptarė kritinės energetinės infrastruktūros apsaugos nuo hibridinių ir fizinių grėsmių bei regioninio bendradarbiavimo klausimus.