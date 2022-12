Gabena ir traukiniais, ir dviračiais: kas ketvirta Lietuvoje surūkoma cigaretė – kontrabandinė

Leidžiamą kiekį cigarečių beveik visada žmonės vežasi ir kirsdami sieną automobiliais. Įvedus bevizį režimą, Baltarusijos sienos kirtimų padaugėjo kelis kartus. Sugriežtinti pasienį kertančiųjų kontrolę ragina Nacionalinė tabako gamintojų asociacija.

„Kad vienu metu, vienu sienos kirtimu būtų galima įsivežti ne daugiau kaip 40 cigarečių, kaip yra ir dabar, bet per mėnesį ne daugiau kaip 80 cigarečių“, – teigė Nacionalinės tabako gamintojų asociacijos vadovas Arnas Neverauskas.

Tokie ribojimai nei atvykstantiems baltarusiams, nei lietuviams neatrodo reikalingi.

„Aš gerbiu jūsų įstatymus, tikrai nesiruošiu jų laužyti. Jei leis tik keturis pakelius, kitus nusipirksiu jūsų parduotuvėse“, – sakė pasienyje kalbintas rusakalbis vairuotojas.

„Man, kaip rūkančiajam, be abejo, norėtųsi, kad neribotų. Kirsdamas sieną visada parsivežu, kaip ir leidžiama, du pakelius“, – porino kitas pašnekovas.

„Aš rūkantis ir nors dažnai nevažinėju, manau, kad tai būtų per didelis ribojimas. Aš kategoriškai prieš“, – savo nuomonę išsakė vyras.

„Na, ką darysi, jei uždraus, vešis po mažiau žmonės. Teks čia pirkti. Aš pats nerūkau, bet Baltarusijoje cigarečių pakelis gerokai pigiau kainuoja – gal apie 1,30 Eur, o Lietuvoje – 4 Eur“, – kalbėjo jaunas vyras.

„Na, tai gerai, tegul dažnai nevažiuoja ir neveža“, – tokia buvo kitos pašnekovės nuomonė.

„Gal ir teisingai, kas norės rūkyti, nusipirks už bet kokius pinigus. Nieko baisaus. Ne taip blogai mes Lietuvoje uždirbame, galime sau leisti“, – porino jaunas vyras.

„Vien 2020 m. Lietuvos biudžetas dėl kontrabandinių cigarečių neteko apie 55 mln. Eur, – sakė Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento vadovė Gražina Belian.

Tačiau departamentas tikina, kad sukontroliuoti, kas ir kiek kartų per dieną važiuoja ir skaičiuoti legaliai per sieną vežamus cigarečių pakelius būtų per daug sudėtinga.

„Tai būtų resursų perskirstymas, tektų mažinti tam tikrą kontrolę kituose baruose, tad tai vertiname kaip neadekvačią priemonę šiandieniniam kontekste“, – komentavo Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas Vygantas Paigozinas.

Esą kur kas rimtesnė kontrabanda vyksta traukiniais ir vilkikais. Per sieną paprasti žmonės labai daug cigarečių nepriveš.

„Taip, matome išaugusius srautus, padidėjusius kirtimus, bet, atitinkamai, ir eilės susidariusios, kas nelabai skatina turbūt vykti kiekvieną dieną ir stovėt gal net iki paros eilėje“, – svarstė V. Paigozinas.

„Rentgeno sistemos įdiegimas, manau, yra efektyviausias būdas kovoti su tuo. Ir mes po truputį tas sistemas, kurių kažkodėl nebuvo kelis metus, jau pradėjome diegti. Viena jau įdiegta, tik nenorime kol kas skelbti, kur konkrečiai. Galbūt kažkam tai bus netikėtumas“, – teigė Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.

Tabako gamintojų asociacijos vadovas su tuo nesutinka.

„Vienu metu gal mažiau gaminių pasiekia, bet kai šimtai tūkstančių žmonių kerta sieną per mėnesį ar kitą atitinkamą laikotarpį, bendri skaičiai tampa pakankamai aštrūs“, – konstatavo A. Neverauskas.

Tačiau L. Kasčiūnas tikina, kad svarstymų, kaip riboti smulkiąją kontrabandą, bus.

„Ar mes galime apriboti žmogaus galimybę, kiek kartų jis gali įvažiuoti į Baltarusiją? Na, gal. Gal galima svarstyti, kad būtų ribojamas įvažiavimų skaičius, tarkim, ne daugiau kaip 2–3. Bet gal atsiras tokių, kurie sakys, ten mano mama gyvena ir aš turiu nuvežti jai maisto“, – kalbėjo L. Kasčiūnas.

Tyrimai rodo, kad kas ketvirta Lietuvoje surūkoma cigaretė yra kontrabandinė.