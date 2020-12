Tyrimas: gyventojai kalėdinėms dovanoms šiemet išleis daugiau

„Swedbank“ užsakymu atlikto tyrimo duomenimis, vidutinė vienos dovanos kaina turėtų siekti 27,8 euro – 13 proc. daugiau nei pernai, o bendra suma visoms dovanoms turėtų išaugti nuo 99 eurų iki 108 eurų.

Banko Finansų instituto vadovės Jūratės Cvilikienės teigimu, išlaidos dovanoms auga šeštus metus nuo tyrimo pradžios, tačiau šiemet jis kiek nuosaikesnis.

„Gali būti, kad dalis gyventojų sukluso, galbūt atidėjo dalį pinigų taupymui, tačiau neatmesčiau, kad lemia tai, kad galbūt nebus galimybės susitikti ir tas dovanas perduoti“, – tyrimo pristatyme antradienį sakė J. Cvilikienė.

Pasak tyrimo, didžiausia dalis – 26 proc. (2 punktais daugiau nei pernai) – gyventojų dovanoms žada išleisti 101–200 eurų, o 10 proc. (3 punktais daugiau) – 201–300 eurų.

31–60 eurų dovanoms ir sveikinimams ketinančiųjų skirti dalis siekia 12 proc. – 5 proc. punktais mažiau nei pernai. Mažesnes išlaidas dovanoms planuoja jauniausi – 18–25 metų apklaustieji.

Tuo metu gyventojų išlaidos šventiniam stalui šiemet gali būti mažesnės – daugiau kaip pusė gyventojų Kūčių ir Kalėdų stalui ketina skirti iki 100 eurų. 101–200 eurų skirti 21 proc., o neapsisprendusių dalis siekia 18 procentų.

„Akivaizdu, kad švenčių stalas nebus toks gausus svečių, galbūt jis bus kiek kuklesnis, bet neatmesčiau ir kitos priežasties – tiesiog žmonės turi daugiau laiko ir galimybių leisti namie, tuo pačiu daugiau laiko patiems gaminti tiek Kūčių, tiek Kalėdų vaišes“, – sakė J. Cvilikienė.

Pasak jos, dėl neaiškios situacijos ir galimų judėjimo ribojimų žmonės neskuba priimti sprendimo dėl išlaidų vaišėms − neapsisprendusiųjų dalis šiais metais yra didžiausia per pastaruosius penkerius metus. Be to, 76 proc.apklaustųjų nurodė, kad šventiniam stalui šiemet iš anksto netaupė.

Kiek daugiau nei kas antras – 55 proc. apklaustųjų nurodė, kad šiemet dovanoms iš anksto netaupė, 22 proc. nurodė taupę, o 14 proc. jau yra pasirūpinę kalėdinėmis dovanomis.

Šiemet 53 proc. šalies gyventojų dovanų ketina ieškoti elektroninėse parduotuvėse, prekybos centruose – 56 proc., mažose parduotuvėse – 16 proc., turguje ar mugėse – 15 proc.

Tyrimą „Swedbank“ užsakymu atlikto bendrovė „Spinter tyrimai“, gruodį ji apklausė 1005 šalies gyventojų nuo 18 iki 75 metų.