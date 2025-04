Trumpo muitai sukėlė ne tik ekonomistų reakcijas: ar išties tai – katastrofa?

Kai kurie užsienio politikai (ypač jautriai sureagavo Prancūzija) tai vadina katastrofa. Mūsų ministras Lukas Savickas irgi išreiškė susirūpinimą, kad G. Trumpo muitų politika gali slopinti Lietuvos ekonomikos augimą.

„Muitų sprendimai sukuria visai kitokį kontekstą, kuriame reikės vėl iš naujo pasižiūrėti į mokestinius pakeitimus“, – ketvirtadienį Žinių radijui sakė L. Savickas.

Pasak jo, JAV prezidento D. Trumpo (Donaldo Trampo) trečiadienį paskelbti 20 proc. tarifai iš ES importuojamoms prekėms per 3–4 metus Lietuvos bendrojo vidaus produkto (BVP) augimą slopintų 0,65 proc. punkto – būtent iš ekonomikos augimo politikai viliasi surinkti didžiąją dalį papildomų lėšų gynybai.

Ministras teigia, kad tokiu atveju būtina peržiūrėti mokesčių pakeitimus.

Po ministro L. Savicko interpretacijų, kaip JAV muitai gali paveikti Lietuvą, savo nuomonę rėžę ir ekonomistas Romas Lazutka: „Paistalai, kurių šiomis dienomis bus pilnas internetas. Manote, šie dievai turi viso pasaulio ekonominių ryšių modelį ir suprognozuoja kas bus? Tik nepaiso pirmojo Dievo įsakymo ir paisto pasijutę dievais“.

Freepik.com nuotr.

N. Mačiulis: JAV sau pati kiša pagalius į ratus?

Iš pat ryto ekonomistas Nerijus Mačiulis savo feisbuko paskyroje irgi pasidalino įžvalgomis apie įvestų JAV muitų poveikį.

Pasak N. Mačiulio, D. Trumpas paskelbė muitus, kurie bendrą JAV importo tarifų lygį pakelia į aukščiausią lygį per pastarąjį šimtmetį. Vidutinė mokestinė našta kyla nuo maždaug 2,5 proc. iki daugiau nei 20 proc. JAV importo vertės.

„Yra labai daug niuansų – neaišku, ar šie muitai galios ilgai, ar derybų metu bus sumažinti arba atšaukti, neaišku, kaip atsakys apmokestintos šalys ir kaip tai paveiks Trumpo entuziazmą. Bet kol kas svarbu atsiminti, kad ES prekių eksportas į JAV sudaro mažiau nei 3 proc. jos ekonomikos. Lietuvos eksporto į JAV vertė siekia beveik 2 mlrd. eurų, arba apie 2,5 proc. šalies BVP. Daugiausiai eksportuojame naftos produktų ir įvairių chemijos prekių (pavyzdžiui, vaistams ir skiepams naudojamų reagentų)“, – rašė ekonomistas.

Pasak jo, gera žinia ta, kad kol kas JAV padarė išimtį – neapmokestino vaistų, energijos, medienos, puslaidininkių ir kai kurių kitų jiems svarbių prekių importo. Kitaip sakant, kol kas didžioji dalis Lietuvos eksporto gali patekti į išimčių sąrašą. Vis dėlto, N. Mačiulio teigimu, neigiamas poveikis gali siekti iki 0,5 proc. BVP.

„Greta besikeičiančio globalaus JAV vaidmens vyksta struktūriniai pokyčiai kurie yra mums labiau palankūs, – sakė N. Mačiulis. – Jau numatytos Vokietijos ir visos ES fiskalinio skatinimo priemonės (didesnės investicijos į gynybą ir infrastruktūrą) turės teigiamos įtakos ES ir Lietuvos ekonomikos augimui, o TEIGIAMAS poveikis Lietuvai gali siekti iki 0,5 proc. BVP.

Dabar įdomiausia bus stebėti, kaip Trumpą, jo patarėjus ir, ypač, respublikonų entuziazmą pritarti viskam, ką sako Aukščiausiasis Lyderis, paveiks toliau krentančios akcijų kainos, didėjanti infliacija ir, tikėtina, prasidėsianti recesija JAV. Gali būti, kad „liberation day“ kažką išlaisvins, bet ne tai, ko tikėjosi jos architektai.“

Politikos apžvalgininkas Mindaugas Montvilas: europiečiai bus priversti praryt nuleistą naująją tvarką

Pasak M. Montvilo, „Vai, vai, vai, kokie durniai!“ dabar skamba ir skambės aimanuelių aimanos po visą pasaulį.

„O žinote, kas šiandien vyks Amerikoje? Kai amerikiečiai atsibus šiandien, tikrai niekas per daug nediskutuos, ką apie Tėtušio tarifus galvoja kokia nors von der Leyen, Macronas, Merzas ar Starmeris. Dauguma amerikiečių net nežino šitų pavardžių, ar kam jie atstovauja. Ir jiems visiškai nereikia to. Amerikos verslas greitai prisitaikys prie tarifų ir naujos prekybos paradigmos, ir toliau varys į priekį. Amerikiečiai žino, kad bent jau europiečiai eskaluoti pernelyg neturi kuom, ir apsiribos daugiau simboliniais žingsniais, – savo nuomonę reiškė ir apžvalgininkas. – Patiks, nepatiks, bet europiečiai iš esmės bus priversti praryt nuleistą naująją tvarką. Taip, gali bandyt taikytis į amerikonų IT ir skaitmeninių paslaugų gigantus, bet... Nelabai turi kokių alternatyvų pasiūlyt, ir nelabai gali toli eskaluot visko, būdami plikais užpakaliais saugumo prasme. O Tėtušis yra stebėtinai nuoseklus ir tiesiog vykdo savo priešrinkiminius pažadus. Globalizacija jau kuris laikas sirgo nepagydoma liga ir kankinosi priešmirtinėje agonijoje. Tėtušis vakar tiesiog paėmė ir galutinai pribaigė ją kažkiek teatrališku kontroliniu šūviu į galvą. Klasikinis Tėtušis negali be šou nieko daryt...“

Taigi pliūpsnis reakcijų pasipylė nuo pat ryto dėl įvestų JAV muitų ES. Štai Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) prezidentas Andrius Romanovskis tai vadina pasaulinio ekonominio karo, kuris paveiks visų valstybių augimą, pradžia.

Neilgai reikės laukti, kol pasimatys pasekmės. O tada skaičiuosime ir viščiukus (nebūtinai rudenį).