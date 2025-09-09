Trišalė taryba dėl MMA didinimo: paliekam spręsti Vyriausybei

„Vyriausybei paliekam spręsti, fiksuojame skirtingas nuomones“, – Trišalės tarybos posėdyje antradienį pareiškė jos pirmininkas Sigitas Dimaitis.
Socialinės apsaugos ir darbo (SADM) viceministrė Aušra Putk sako, kad įvertinus būsimas ekonomikos augimo tempus MMA nuo 2026 galėtų augti 115 eurų, arba 11,1 proc. iki 1153 eurų (iki mokesčių).
„Įsivertinome jau ir būsimas prognozes. Daugmaž į tai atsižvelgiame, kad galimai būtų toks skaičius 47,5 proc. (MMA ir vidutinio arbo užmokesčio santykis – BNS)“, – posėdyje tvirtino ji.
Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis tokį SADM siūlymą pavadino neišmintingu ir drastišku.
Finansų viceministras Darius Sadeckas sakė, kad MMA kitais metais pakėlus 9,7 proc. (100,1 euro) iki 1138 eurų, kiek yra siūlęs Lietuvos bankas, tam biudžete reikėtų numatyti papildomai 100 mln. eurų.
Tokiu atveju pasiektas 47,5 proc. MMA ir VDU santykis.
Ekonomikos ir inovacijos ministerijos kanclerė Eglė Radišauskienė teigė, kad MMA didinimą labiausiai pajaučia regionų verslas.
