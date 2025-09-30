Tarptautinis valiutos fondas ragina Lietuvą didinti mokesčius

Kaip skelbiama portale, Lietuva surenka vieną mažiausių mokesčių pajamų dalių Europos Sąjungoje (ES) – 22,3 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), kai vidurkis Bendrijoje siekia 26,1 proc.
TVF skaičiuoja, kad Lietuva turi neišnaudotą iki 9 proc. BVP mokesčių potencialą, kuris galėtų būti įgyvendintas per mokesčių sistemos reformas.
Dabartiniai Vyriausybės pakeitimai nuo 2026 m. sausio, TVF vertinimu, galėtų atnešti apie 0,6 proc. BVP papildomų pajamų.
ELTA primena, kad vasarą Seimas nusprendė keisti gyventojų pajamų, nekilnojamojo turto (NT) mokestį, pakelti pelno mokestį, įvesti naujus cukraus ir draudimo mokesčius, kurių pajamos bus skirtos gynybai.
