„Swedbank“: per „Juodojo penktadienio“ savaitę gyventojai pirkiniams internete išleido 40 mln. eurų

Per „Juodojo penktadienio“ išpardavimų dieną (lapkričio 26 d.) „Swedbank“ klientai apsipirkdami interneto parduotuvėse šįmet išleido bent 7,6 mln. eurų. Palyginus su praėjusių metų „Juoduoju penktadieniu“, interneto parduotuvėse išleista suma išaugo 19 proc., o lyginant su analogiška 2019-ųjų diena – užfiksuotos 2 kartus padidėjusios išlaidos. Tiesa, „Swedbank“ ekspertai pažymi, kad gyventojų išlaidos šįmet tolygiau pasiskirstė per visą lapkričio išpardavimų savaitę.

„Ką tik praėjęs „Juodasis penktadienis“ nemažai daliai gyventojų vėl tapo proga įsigyti norimų pirkinių su nuolaida arba rasti tai, ko nėra įprastose prekybos vietose. Tačiau šįmet išryškėjo tendencija, kad gyventojai internetu aktyviau apsipirko ištisą savaitę – mūsų banko duomenimis, jų išlaidos internete lapkričio 22-28 d. sudarė daugiau kaip 40 mln. eurų ir buvo 34 proc. didesnės, palyginti su analogišku laikotarpiu prieš metus, ir apie 2,2 karto didesnės nei 2019 m.“, – sako „Swedbank“ Lėšų valdymo pardavimų palaikymo departamento direktorius Deimantas Trumpickas.

„Swedbank“ duomenimis, šįmet per „Juodąjį penktadienį“ klientai atliko apie 150 tūkst. mokėjimų už internetu įsigytas prekes, o per visą savaitę atliktų mokėjimų skaičius siekė daugiau kaip 840 tūkst. Palyginti su ankstesniais metais, mokėjimų skaičius už internetu įsigytas prekes buvo didesnis, atitinkamai, 25 proc. ir 6 proc. negu per prieš tai buvusį penktadienį ir savaitę.

Pasak D. Trumpicko, tendencija, kad „Juodasis penktadienis“ nebe taip ryškiai išsiskiria iš kitų dienų pagal apsipirkimų apimtis, leidžia spręsti, kad e. prekyba tampa vis labiau įprastu apsipirkimo būdu. Auganti vidutinio apsipirkimo suma internetu taip pat rodo, kad žmonės yra linkę įsigyti brangesnius pirkinius, kuriuos dalis jų planuoja iš anksto ir mažiau pasiduoda spontaniškam apsipirkimui.

„Vidutinė vieno apsipirkimo suma per „Juodąjį penktadienį“ šįmet sudarė apie 51,5 euro, o per visą savaitę – apie 47,5 euro. Per pastaruosius dvejus metus vidutinė apsipirkimo suma lapkričio išpardavimų savaitės metu išaugo apie 14 proc.“, − komentuoja D. Trumpickas.

Šiais metais „Swedbank“ užsakymu atliktas šalies gyventojų tyrimas yra parodęs, kad internetu prekių ir paslaugų yra įsigiję 82 proc. šalies gyventojų, iš kurių bent penktadalis tą daro reguliariai, tai yra, interneto parduotuvėse apsiperka kelis kartus per savaitę ar beveik kasdien.

Remiantis tyrimu, pirkiniams internetu vienas šalies gyventojas per mėnesį vidutiniškai išleidžia 100 eurų.