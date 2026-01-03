Šventės baigėsi – piniginėje vėjai: patarė, kaip 2026-aisiais sutaupyti daugiau

Apie tai, kaip 2026-aisiais išlipti iš pošventinės finansinės duobės, kaip realiai pradėti taupyti ir kodėl dažnas lietuvis pats sau pakiša koją, „Žinių radijo“ laidoje „Ryto espresso“ pasakojo asmeninių finansų patarėja Sigita Strockytė-Varnė.
– Ar pastebite, kad šventiniu laikotarpiu žmonės nepamatuotai leidžia turimus pinigus?
– Žmonės nesitiki, kad išleis per daug pinigų. Juk dažnai pasitikime savimi, turime aiškų planą, kaip išleisti pinigus.
Tačiau tie smulkūs arba impulsyvūs paskutinės minutės pirkiniai dažniausiai pakiša koją, ir tada supranti, kad sausį pasitinki su gerokai tuštesne pinigine, nei planavai. Tuomet jau reikia kažkaip suktis.
Ir svarbiausia tai, kad praėjus metams mes vėl viską pamirštame ir darome tas pačias klaidas. Vertėtų sugebėti sau priminti, kad tai, kas vyko 2025-ųjų pabaigoje, daugiau nebesikartotų.
– Kaip reikėtų įsivertinti išlaidų pasekmes?
– Manau, kad jei žmogus nieko nekeičia ir nedaro jokių pokyčių, tai jam tinka taip, kaip yra. Tačiau galbūt jis yra linkęs išgyventi „sausą“ sausį su šiek tiek mažesnėmis išlaidomis.
Vis dėlto jei norime jaustis kokybiškai ir nebejausti finansinio streso, kuris šventiniu laikotarpiu visai nepadeda, reikia ruoštis iš anksto. Priešingai, norisi jausti, kad viską sau gali leisti, jog nėra ribojančių dalykų. Tačiau tam būtinas pasiruošimas.
Kiekvieni nauji metai yra tam tikra viltis keistis ir padaryti pokytį.
– Kaip suprasti, kad su žmogaus finansais kažkas negerai?
– Atsiranda poreikis papildomai skolintis, naudojama finansinė pagalvė įvairiems pirkiniams, dovanoms, pramogoms ar maistui.
Nors žmogus sako, kad panaudojo savo sukauptus pinigus, finansinės pagalvės lėšos yra skirtos saugumo fondui. Jeigu jį išnaudojome, sugrąžinti jį nėra taip paprasta – reikia vėl daug mėnesių kaupti ir taupyti.
Tuo laikotarpiu, kai sukaupto fondo neturime, nesąmoningai jaučiamės šiek tiek neramūs. Atsiranda baimė, kad jei kažkas nutiks, nebus pinigų, o tada teks brangiai skolintis.
– Kokie yra pirmi dalykai, nuo kurių reikėtų pradėti tvarkyti savo finansus?
– Jeigu nutiko taip, kad buvo išleista daugiau nei planuota ir tai jaučiama dabar, pirmiausia reikėtų nekaltinti savęs, palikti tai praeityje ir pasiimti iš to svarbią pamoką.
Be abejonės sausis turėtų būti griežtesnis, su labai aiškiu planu. Tai gali būti puikus laikas atsikvėpti nuo vartojimo. Sausio mėnesį galima išbandyti įvairius iššūkius, pavyzdžiui, mėnesį nieko nepirkti. Jei mėnuo skamba per daug sudėtingai, galima pradėti nuo septynių dienų ir nepirkti nieko, kas nėra būtina.
Taip pat labai svarbu automatizuoti taupymą ir nusistatyti konkrečią sumą, kuri kiekvieną mėnesį būtų pervedama į kaupiamąją sąskaitą. Tai labai svarbu padaryti iškart gavus pajamas.
Jei nuolat jaučiama, kad laikytis biudžeto nepavyksta, galima pradėti naudotis įvairiomis biudžeto valdymo programėlėmis. Reikėtų kurį laiką sekti savo išlaidas, kad būtų aišku, kur išleidžiami pinigai, ir atsirastų sąmoningumas, padedantis susilaikyti nuo nereikalingų išlaidų.
Visas „Žinių radijo“ interviu – vaizdo įraše:
