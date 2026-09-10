Sugedus prekei – svarbi žinia dėl pakuotės

– Kokiais atvejais galima grąžinti prekes be pakuotės?
– Iš tiesų tokių atvejų praktiškai nėra – grąžinant kokybišką prekę pakuotė paprastai yra reikalinga. Šiek tiek skiriasi situacija, kai prekė perkama fizinėje parduotuvėje ir internetu. Fizinėje parduotuvėje pirkėjas turi galimybę prekę apžiūrėti, todėl ir reikalavimai yra griežtesni – ją reikėtų grąžinti tokioje pakuotėje, kokioje ji buvo įsigyta. Perkant nuotoliniu būdu tokios galimybės nėra, todėl praktikoje leidžiama, kad pakuotė būtų šiek tiek pažeista, nebe tokia tvarkinga, kokia buvo pradžioje.
– Vadinasi, norint grąžinti kokybišką prekę, pakuotę geriau išsaugoti?
– Taip, tikrai. Ypač jei prekė pirkta fizinėje parduotuvėje. Reikėtų pakuotę atidaryti atsargiai, o, pavyzdžiui, norint grąžinti batus, nereikėtų su jais vaikščioti lauke.
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– Ar dažnai pirkėjai skundžiasi, kad pardavėjai nepriima grąžinamos prekės dėl pakuotės?
– Tokių atvejų yra buvę, ypač fizinėse parduotuvėse. Perkant nuotoliniu būdu jų gal kiek mažiau, nes pardavėjai dažniau būna linkę prekes priimti. Neseniai buvo atvejis, kai vyresnio amžiaus moterų batų nenorėta priimti be dėžės. Jeigu perkama prekė be įprastos pakuotės ar kitaip nukrypstama nuo taisyklių, verta užfiksuoti, kaip prekė buvo gauta ir kaip vėliau grąžinama. Ne visur yra kameros, kurios galėtų parodyti, kokios būklės prekė buvo perduota žmogui.
– Ar pasitaiko neįprastų situacijų, kai pirkėjai prašo grąžinti pinigus už dalykus, už kuriuos jų susigrąžinti praktiškai neturėtų?
– Buvo atvejis, kai žmogus prašė grąžinti 20 centų už maišelį. Tačiau reikia suprasti, kad tai yra dvi atskiros prekės – pats pirkinys ir atskirai įsigytas maišelis. Gal tokiu atveju tiesiog reikėtų būti tvaresniems ir maišelio nepirkti.
– Jeigu, pavyzdžiui, televizorius sugenda garantiniu laikotarpiu ir jį reikia grąžinti remontui ar pardavėjui – ar tada pakuotę būtina turėti?
– Jeigu kalbame apie garantinį atvejį, tokio griežto reikalavimo jau neturėtų būti ir pakuotės saugoti nereikia.
– Ar tai galioja nepriklausomai nuo to, ar prekė pirkta internetu, ar fizinėje parduotuvėje?
– Taip. Kai kalbame apie keturiolikos dienų laikotarpį ir kokybiškos prekės grąžinimą, prašoma išsaugoti pakuotę todėl, kad pardavėjas prekę priims atgal į apyvartą ir turės ją vėl tinkamai parduoti. Tačiau garantiniu laikotarpiu situacija kita. Jeigu per dvejus metus prekė sugenda, tikėtina, kad ji buvo nekokybiška, todėl pardavėjas turi prisiimti atsakomybę. Tokiu atveju pakuotės išsaugoti nereikia.
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