Smulkiesiems ūkininkams kreiptis paramos – paskutinės savaitės

„Sodra“ primena, kad kreiptis dėl paramos gali smulkieji ūkininkai, taip pat ir sulaukę pensinio amžiaus, kurių žemės ūkio valdos ar ekonominis ūkio dydis pernai buvo iki 4 EDV. Be to, jie turėtų būti deklaravę žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus (išskyrus deklaravusius vien tik ganyklas, pievas arba daugiametes žoles) už 2019 m. arba turėti ne mažiau kaip vieną sąlyginį gyvūną, apskaičiuotą per 2019 m. laikotarpį.

Prašymą skirti specialią vienkartinę ar periodinę išmoką smulkieji ūkininkai turėtų pateikti savo seniūnijai ar savivaldybei. Išmokos gali būti skiriamos tik tiems ūkininkams, kurie karantino laikotarpiu gyvenamąją vietą buvo deklaravę kaimo vietovėje, kurios gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst. Prašymus galima pateikti iki gruodžio 31 d.

Smulkieji ūkininkai, kurių ūkio dydis mažesnis nei 4 EDV, priklausomai nuo to, ar karantino laikotarpiu dirbo dar ir pagal darbo sutartį, gali gauti vienkartinę arba periodinę išmoką.

Periodinė išmoka skiriama smulkiesiems ūkininkams, kurie dirbo pagal darbo sutartį arba turėjo darbo santykiams prilygintų teisinių santykių ir negavo išmokų, skirtų savarankiškai dirbantiems asmenims. Jų pajamos per mėnesį pirmojo karantino laikotarpiu turėjo būti ne didesnės nei minimali mėnesio alga (607 eurų neatskaičius mokesčių).

Už kiekvieną karantino mėnesį, kai žmogaus darbo užmokestis nesiekė minimalios mėnesio algos, mokama 200 eurų periodinė išmoka. Jeigu karantinas truko dalį mėnesio – išmoka proporcingai mažesnė. Visa susikaupusi suma išmokama vienu kartu.

Pirmojo karantino laikotarpiu nedirbusiems smulkiesiems ūkininkams mokama vienkartinė išmoka, kuri siekia 200 eurų. Svarbu, kad jie už šį laikotarpį negavo nedarbo išmokų ir išmokų, skirtų savarankiškai dirbantiems gyventojams.

Apie tai, ar išmoka skirta, „Sodra“ informuos kiekvieną prašymą pateikusį gyventoją. Kai kuriems smulkiesiems ūkininkams išmokos gali būti ir neskirtos, jeigu jie neatitinka sąlygų, tačiau apie tai jie taip pat bus informuoti.

Pildant prašymą reikia pasirinkti, kokiu būdu žmogus nori būti informuotas apie sprendimą dėl išmokos: gauti pranešimą į asmeninę „Sodros“ paskyrą gyventojui www.sodra.lt/gyventojui ar laukti registruoto laiško.

Iki šiol „Sodra“ per 27 tūkst. smulkiųjų ūkininkų jau išmokėjo apie 6,3 mln. eurų.