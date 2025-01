Skiriama 50 mln. eurų: šia parama gali pasinaudoti kiekvienas gyventojas

Energetikos ministerija pranešė, jog dalies nutolusių saulės elektrinių pirkimui bus skirta 15 mln. eurų, o įrengimui ant namų stogų – virš 35 mln. eurų.

„Siekiame, kad jau 2028 metais Lietuvoje elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių per metus būtų pagaminama daugiau nei Lietuvos metinis elektros energijos suvartojimas. Todėl būtina toliau sparčiai plėtoti saulės elektrines“, – pranešime sakė ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Anot jo, atnaujintos paramos sąlygos – nuo šiol žmonėms, norintiems pakeisti elektros vartojimo objektą, nereikės Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) leidimo, o subsidijai nereikės rezervuoti lėšų, nes bus išmokama dotacija už jau įrengtas elektrines.

Be to, kvietimai nebus dalijami pagal regionus, dotacija bus mokama už išlaidas be pridėtinės vertės mokesčio (PVM), tačiau bus siekiama išlaikyti ankstesnį nominalų dotacijos dydį.