Siūloma skirti šeštą ekonomikos atašė atstovybėje Briuselyje

Ministerijos teigimu, nauja pareigybė reikalinga dėl išaugusios ES politikos svarbos ir nestabilios regiono geopolitinės situacijos, taip pat dėl būsimo Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 2027 metų pirmąjį pusmetį.
Šeštas ekonomikos atašė pakeistų jo pavaduotojo poziciją, o tai, EIM teigimu, leis pritraukti aukštesnės kvalifikacijos darbuotoją.
Ekonomikos atašė atsakingas už užsienio politikos įgyvendinimą ekonomikos ir inovacijų srityse.
Šiuo metu ES atstovybėje dirba penki ekonomikos atašė – Aurimas Antanaitis, Ignas Simanavičius, Asta Mikalauskaitė, Daiva Griciūtė, Ilona Malceva – bei atašė pavaduotoja Edita Bernatonė.
Sprendimą dėl šešto ekonomikos atašė skyrimo priims Vyriausybė.
