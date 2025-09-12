Šimkus: toks ECB sprendimas buvo būtinas euro zonos ekonomikai

„Nepakeisti dabar palūkanų normų ir buvo tas reikalingas sprendimas, kuris būtinas euro zonos ekonomikai, kad ji augtų tvariai ir infliacija būtų suvaldyta“, – penktadienį LRT radijui teigė G. Šimkus.
Tačiau jis pabrėžė, kad rizikos, kad gali didėti, yra pakankamai didelės.
„Tai ir geopolitinės įtampos, kurios veikia tiek ekonomikos aktyvumą, tiek infliaciją Taip pat labai svarbu paminėti tą neapibrėžtumą dėl (muitų – BNS) tarifų, prekybos įtampas. Nesutarimai dėl skaitmeninio mokesčio. Ir be jokios abejonės, valiutos kursas. Turime labai stiprų, vieni sako euro kurso sustiprėjimą, kiti sako, dolerio susilpnėjimą. (...) Panašu, kad ši tendencija (euro vertės augimo JAV dolerio atžvilgiu – BNS) gali tęstis. Tai rodo ir rinkos įverčiai. Tai neigiamas spaudimas kainų augimui euro zonoje“, – kalbėjo G. Šimkus. Vis dėlto LB vadovas sako, kad vertinant neapibrėžtumus, labai svarbu turėti atviras duris visoms galimybėms palūkanų normų kreivei kisti ateityje.
ECB per pinigų politikos svarstymo posėdį ketvirtadienį paliko galioti bazines palūkanas dabartiniame lygyje.
