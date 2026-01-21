Šiems startuoliams – dar 5 milijonai eurų paramos

„Lietuvos startuolių ekosistemos, ypač Lietuvos regionuose, stiprinimas ir inovacijų plėtra – vieni svarbiausių mūsų prioritetų. Šios suplanuotos investicijos į inovatyvius startuolius padės lengviau išlaikyti kvalifikuotus talentus, skatins naujų produktų kūrimą, kurs apčiuopiamą naudą tiek rinkos dalyviams, tiek ir pačioms bendruomenėms”, – pranešime teigė ministras Edvinas Grikšas.
Lėšomis iš Europos regioninės plėtros fondo bus sudaromos sąlygos startuoliams kurtis, vystyti produkto idėjas per hakatonus, naudotis preakceleravimo ir inkubavimo paslaugomis ir taip lengviau priartėti prie rinkos, teigiama pranešime.
Per Inovacijų agentūros, mokslo ir technologijų parkų, atviros prieigos centrų, verslo inkubatorių ir verslo informacinių centrų veiklas bus skatinami inovatyvių idėjų turintys Vidurio ir vakarų Lietuvos regione veikiantys startuoliai.
2023 metais startuolių kūrimuisi vidurio ir vakarų Lietuvoje buvo skirta 8,5 mln. eurų paramos. Inovacijų agentūra tuomet skelbė, kad apie 70 proc. Lietuvos startuolių įsikūrę Vilniuje, todėl būtina skatinti jų kūrimąsi ir regionuose.
BNS pernai gruodį rašė, kad gynybos startuolių plėtrai skiria 40 mln. eurų.
