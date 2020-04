Seimui pristatytos pataisos dėl neįvykusių kelionių kuponų įteisinimo

Kaip pristatydamas pataisas antradienį sakė laikinai ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas einantis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas, šiuo metu yra problema, kad tiek kelionių organizatoriams, tiek turistams kyla nesusipratimų, kelionių organizatoriams patiriant rimtų finansinių ir administravimo iššūkių.

„Didžioji dalis turistų reikalauja grąžinti pinigus už neįvykusias keliones, o šie kelionių organizatorių jau yra sumokėti faktiniams paslaugų teikėjams užsienyje, apgyvendinimo, transporto ir pramogų teikėjams. Todėl kelionių organizatoriams perkeliama pernelyg didelė rizika, susijusi tiek su pareiga grąžinti pinigus, tiek su pareiga grąžinti pinigus nustatytais terminais – per 14 dienų“, – sakė Ž. Vaičiūnas.

Pasak ministro, kupono vertė būtų tokia pati kaip už organizuotą turistinę kelionę turisto sumokėtų pinigų suma.

Kuponas galėtų būti panaudojamas per 12 mėnesių. Jei turistas per kupono panaudojimo laikotarpį neatsiskaitys už būsimą kelionę kuponu, kelionių organizatorius ne vėliau kaip per 14 dienų nuo ekstremalios padėties atšaukimo grąžins turistui kupono vertę atitinkančią pinigų sumą.

Ž. Vaičiūnas akcentavo, kad dėl šio siūlymo buvo gautas Europos Komisijos (EK) išaiškinimas, jog kuponus siūlyti galima.

Socialdemokratų frakcijos narys Algirdas Sysas klausė, kokių žingsnių planuojama imtis, jei situacija užsitęs.

„Šitas atidėjimas metams galioja nuo tada, kai bus panaikinta ekstremali padėtis. Jeigu situacija tęstųsi ilgiau, tuomet galbūt reikėtų ir kitų pakeitimų. Šiuos siūlymus grindėme ne tik idėjomis, ką diskutavome su verslo bendruomene, bet ir rekomendacijomis, kurias gavome iš Europos Komisijos. Jeigu bus poreikis, reikės koreguoti“, – atsakydamas kalbėjo Ž. Vaičiūnas.

Tuo metu konservatorius Jurgis Razma atkreipė dėmesį, kad pataisose vartojamas žodis „susitaria“.

„Ar reikia suprasti, kad, jei žmogus atsisako kupono, jis gali iš turizmo bendrovės gauti pinigus?“, – klausė J. Razma.

Ž. Vaičiūnas patvirtino, kad pakeitimai grindžiami abiejų šalių susitarimu.

„Pateikdami įstatymo projektą svarstėme ir privalomo turistinio kupono galimybę, bet toks variantas šiuo metu neturi palaikymo iš Europos Komisijos“, – sakė ministras.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija teigia, kad, įteisinus kuponus, būtų išvengta kelionių organizatorių nemokumo ir bankroto bangos.