Seime – galutinis balsavimas dėl 2026-ųjų valstybės biudžeto

Parlamentas dėl kitų metų viešųjų finansų plano priėmimo balsuos Vyriausybei trečiadienį jį dar šiek tiek pakoregavus – ministrų kabinetas pritarė Seimo narių siūlymams 23 mln. eurų sumažinti planuojamas biudžeto pajamas iš akcizų, tačiau papildomai numatyti 15 mln. eurų žemės ūkiui.
Papildomų išlaidų žemės ūkiui prašė koalicijos partnerė „Nemuno aušra“, o mažinti pajamas iš akcizų – socialdemokratas Algirdas Sysas, nes Seimas iki biudžeto priėmimo nespės pritarti „valstiečių“ siūlymui nuo kitų metų vidurio padidinti akcizus alkoholiui ir tabakui.
Valdančiųjų „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis projektą praėjusią savaitę vadino „labai blogu“, aiškino, jog šią savaitę dėl biudžeto priėmimo balsuoti dar anksti, nes jame stinga lėšų žemės ūkiui, aplinkosaugos pareigūnų atlyginimams, keliams.
Antradienį po koalicinės tarybos posėdžio R. Žemaitaitis sakė, kad valdantieji kol kas nepasiekė galutinio sutarimo dėl biudžeto, anot jo, vis dar trūksta apie 25–27 mln. žemės ūkiui bei apie 700 tūkst. eurų aplinkosaugai.
Premjerė Inga Ruginienė ketvirtadienį sakė, kad biudžetas lieka „tvarus socialiai subalansuotas“. Ji pripžino, kad biudžetas yra įtemptas, ne visi juo patenkinti, bet ji išreiškė viltį, kad Seimas jį patvirtins.
Praėjusį penktadienį Vyriausybė pakoregavo projektą ir jame numatė išlaidas didinti dar beveik 117 mln. eurų, papildomų milijonų numatant pedagogų ir kitų švietimo darbuotojų, statutinių pareigūnų atlyginimams, Seimo kanceliarijai. Parlamentas antradienį po svarstymo pritarė tokiam projektui.
Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas yra sakęs, kad Europos Komisija (EK) mato grėsmę, kad kitąmet Lietuvos finansai gali neatitikti ES fiskalinės drausmės, tačiau planuojamos išlaidos yra pagrįstos.
Kitų metų biudžete krašto apsaugai, įskaitant ir Valstybės gynybos fondo lėšas, numatoma skirti 4,8 mlrd. eurų arba 5,38 proc. nuo BVP, o žmonių pajamoms ir socialiniams saugumui – 1,06 mlrd. eurų.
2026-ųjų biudžeto deficitas sudarys 2,7 proc. BVP, tačiau įtraukus ir karinius įsigijimus – 5 proc. BVP. Tuo metu valstybės skola kitąmet sieks 45,4 proc. BVP.
Valstybės pajamos (su ES lėšomis) kitąmet, numatoma, sieks maždaug 21,07 mlrd. eurų, o išlaidos – 27,51 mlrd. eurų.
Naujausi komentarai