Seimas spręs dėl paramos susikuriantiems darbo vietas

Siūloma ją skirti, kai žmonės darbo vietą labai mažose įmonėse susikurtų ne pirmą kartą. Be to, subsidiją darbo vietai bet kokioje įmonėje susikurti daliai žmonių siūloma teikti kartą per trejus metus.

Į tokių remiamų bedarbių sąrašą patektų ir darbingo amžiaus neįgalieji – turintieji iki 25 proc. darbingumo, 30–40 proc. arba 45–55 proc., taip pat vyresni kaip 45 metų bedarbiai ir neturintys darbo žmonės iki 29 metų.

Tokias Užimtumo įstatymo pataisas siūlo opozicijai priklausantys „valstiečiai“ Laima Mogenienė, Tomas Tomilinas, Rima Baškienė, Linas Kukuraitis, Laima Nagienė, Rimantė Šalaševičiūtė ir Lukas Savickas.

Seimas pataisas antradienį priėmė svarstyti: už tai balsavo 104 Seimo nariai, prieš – keturi, o susilaikė 12. Toliau pataisos Seime bus svarstomos gegužės pabaigoje.

Pataisas pristatęs T. Tomilinas teigė, kad pakeitimai galiotų laikinai, pandemijos metu. Be to, jo žiniomis, per metus dėl paramos kreipiasi apie 1,5 tūkst. žmonių, o ją gauna apie 500.

Pasak Seimo nario, su valstybės parama dabar dažniausiai žmonės įsigyja įrangą.

„Visos užimtumo programos, skirtos darbo vietos sau sukūrimui, visais atvejais pasiteisina, žmonės užsikabina už savo versliukų. Tai nėra pinigų švaistymas. Net atskiri piktnaudžiavimo atvejai nenusveria tos naudos, kurią šios programos teikia“, – BNS teigė T. Tomilinas.

Tuo metu Neįgaliųjų teisių komisijos vadovė Monika Ošmianskienė teigė, kad neaišku, kiek „verslų išsilaiko po šios priemonės“.

„Koks jos (paramos – BNS) yra efektyvumas, nes ateina signalai, kad šiaip mėgsta kai kurie labai pasinaudoti šia priemone, subankrutuoti“, – teigė ji.

T. Tomilino teigimu, iki šiol nefiksuota „jokių ypatingų skandalų, kurie diskredituotų sistemos veikimą“, dėl piktnaudžiavimo parama.

„Nuo vieno ar kito nesąžiningo žmogaus, tikrai nė viena sistema negali apsaugoti. Pagrindinės nuobaudos forma yra tiesiog nesuteikimas tolesnės paramos ir tas žmogus patenka, arba įmonė patenka į juodus sąrašus“, – kalbėjo T. Tomilinas.

Jo teigimu, dabar valstybės paramą, apie 18 tūkst. eurų, galima gauti kartą gyvenime.

Seimo Teisės departamentas įspėja, kad pakeitimai išplėstų žmonių, galėsiančių pretenduoti į paramą savo darbo vietai kurti, ratą, todėl labai padidės lėšų poreikis šiai priemonei.