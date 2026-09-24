 Seimas spręs, ar leisti tabako gaminių imitacijas

Seimas spręs, ar leisti tabako gaminių imitacijas

2026-09-24 16:28
Sniegė Balčiūnaitė (BNS)

Lietuvoje siekiama ir toliau drausti prekiauti produktais, kurie asocijuojasi su tabako gaminiais ar juos imituoja, tačiau leisti dabar draudžiamą jų gamybą.

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<span>Seimas spręs, ar leisti tabako gaminių imitacijas</span>
Seimas spręs, ar leisti tabako gaminių imitacijas / Asociatyvi magnific.com nuotr.

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Nuo politikos
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Seimas ketvirtadienį po pateikimo priėmė svarstyti tokias Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pataisas. Už balsavo 75 parlamentarai, o 12 susilaikė. Toliau Seimas pataisas svarstys gruodį. 

Kaip teigė jų iniciatorė socialdemokratė Birutė Vėsaitė, pataisų tikslas – panaikinti nepagrįstus kai kurių tabako produktų gamybos apribojimus, bet nenaikinamas draudimas juos parduoti Lietuvos rinkoje.

„Yra įmonių Lietuvoje, kurios jau gamina pagalvėles, panašias į vadinamąjį snusą, jose gali nebūti nikotino, bet gali būti burnos gleivinę drėkinančių medžiagų, kofeino ir visa ši produkcija yra eksportuojama“, – pristatydama pataisas tvirtino Seimo narė.

Anksčiau B. Vėsaitė BNS yra sakiusi, kad gamybą atlaisvinsiančios pataisos parengtos įmonės „Global Snus“ prašymu. Ši bendrovė gamina nikotino pagalvėles, kurios vadinamos baltuoju snusu – tai nedideli, balti maišeliai su nikotinu, dedami po lūpa. Lietuvoje jomis prekiauti nelegalu.

Šiame straipsnyje:
snusas
tabako gaminiai
draudimas
tabako gaminių imitacija
drauysti imitacijas
nikotinas

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