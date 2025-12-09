Seimas pradeda antrąjį 2026-ųjų valstybės biudžeto svarstymą

Parlamentas turės apsispręsti dėl papildomų 116,8 mln. eurų išlaidų, iš jų didžioji dalis skiriama švietimo darbuotojų ir pareigūnų atlyginimams didinti.
Anot finansų ministro Kristupo Vaitiekūno, biudžeto projektą Vyriausybė patobulino įvertinusi 110 Seimo narių registruotų siūlymų, kuriais išlaidas siūlyta kelti 1 mlrd. eurų, taip pat 11 parlamento komitetų siūlymus.
Pedagogų, mokslo ir studijų institucijų akademinių ir neakademinių darbuotojų, sporto trenerių atlyginimams Vyriausybė siūlo skirti papildomai 101,3 mln. eurų, dar 11,2 mln. eurų – statutinių pareigūnų darbo užmokesčiui.
Vyriausybė taip pat siūlo skirti dar 3,8 mln. eurų Seimo kanceliarijai (atlyginimams, pirmininkavimo ES Tarybai pasirengimui ir TV programos „Seimo tiesiogiai“ transliavimui), 0,5 mln. eurų – Valstybės kontrolės (VK) darbuotojų atlyginimams kelti.
Parlamente jau priėmus įstatymą, kuriuo trejiems metams nuspręsta įšaldyti nacionalinio transliuotojo LRT biudžetą, papildomos biudžeto pajamos bus skiriamos kultūros sektoriui.
Iš papildomų 8,5 mln. eurų 435 tūkst. eurų kitąmet numatyta skirti M. K. Čiurlionio parodai Japonijoje, Tokijuje (235 tūkst.) ir Lietuvos metams Vokietijoje (200 tūkst.)
Likę daugiau nei 8 mln. eurų numatyti Kultūros ministerijos asignavimams, juos ministerija galės paskirstyti savo nuožiūra.
Valdžios sektoriaus deficitas pakoreguotame projekte išlieka toks pats – 2,7 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP), tačiau nevertinant karinės įrangos, ginklų ir atsargų įsigijimo statistinės išlaidų korekcijos didėja nuo 4,7 proc. BVP iki 5 proc. BVP.
Valstybės skola, lyginant su pirminiu 2026-2028 m. valstybės biudžeto projektu, auga nuo 45,1 proc. BVP iki 45,4 proc. BVP.
Pakoreguotame biudžeto projekte 2026 m. planuojama surinkti papildomai 22,7 mln. eurų pajamų iš akcizų įstatymo pakeitimų, šiuo metu svarstomų Seime.
Pagal Vyriausybės pakoreguotą projektą, išlaidos biudžete, lyginant su pirminiu projektu, didinamos 23,7 mln. eurų (įvertinus sumažėjusias skolos aptarnavimo išlaidas – 27,2 mln. eurų), be ES lėšų, o jas įskaitant – 91,5 mln. eurų (su sumažėjusiomis skolos aptarnavimo išlaidomis – 36,4 mln. eurų).
Numatyta, kad biudžeto pajamos kitąmet sieks 17,337 mlrd. eurų, išlaidos – 23,577 mlrd. eurų (be ES lėšų).
(be temos)
(be temos)