Seimas imasi plano stabdyti elektros ir dujų kainų augimą

Už tai, kad po pateikimo pataisoms būtų pritarta, balsavo 87 Seimo nariai, prieš nė vienas, o susilaikė 25.

Pakeitimai bus svarstomi skubos tvarka ir į plenarinių posėdžių salę iš komitetų grįš spalio 19-ąją.

Penkių įstatymų pataisos leistų energijos kainas nuo sausio padidinti mažiau negu jos kiltų nieko nedarant. Dujų kainų augimą vartotojams siūloma išdėstyti iki penkerių metų, o elektros kainų augimą sumažinti, pusmečiui atidedant terminą pasirinkti nepriklausomą elektros tiekėją.

Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ narys Vytautas Bakas sako, kad toks kainų amortizavimo kelias yra negeras.

„Siūlote labai paprastą schemą, lengviausią kelią – energetikos išteklių brangimą amortizuoti per bankų paskolas, kurios vėliau grius ant pečių tų pačių vartotojų“, – piktinosi parlamentaras.

Tačiau energetikos ministras Dainius Kreivys tikino, kad žmonėms „kupros niekas neužkrauna“.

„Žmonės nieko nesiskolins. Skolinsis įmonės ir labai dideles sumas“, – žadėjo ministras.

Darbo frakcijos narys Artūras Skardžius ragino įpareigoti „Ignitis“ susimažinti savo „apetitus“, atlyginimus, neišlaidauti ir taip kompensuoti gyventojams kainų augimą.

D. Kreivys taip pat pranešė, kad šildymo kainų augimą bus bandoma stabdyti griežtinant daugiabučių administratorių priežiūrą.

„Kad atsirastų administracinė atsakomybė namų administratoriams, piktybiškai neprižiūrintiems daugiabučių šilumos mazgų, kurių dabar 50 proc. neparuošta šildymui“, – nurodė ministras.

D. Kreivys sako, kad tvarkingi šilumos mazgai leistų sutaupyti 10 proc. šilumos.

Be to, šilumos gamintojams siūloma leisti didesnę dalį gamtinių dujų įsigyti ne per biržą, o tiesiogiai iš dujų tiekėjo. Šiuo metu per biržą jie privalo įsigyti ne mažiau kaip 50 proc. dujų metinio poreikio.

Nuo sausio galiosiantys elektros ir dujų tarifai reguliuojamiems buitiniams vartotojams bus patvirtinti ir paskelbti iki lapkričio pabaigos. Preliminariai skaičiuojama, kad elektros kaina jiems didės 21 proc., dujų kaina virykles turintiems žmonėms kils iki 20 proc. (nepriėmus pataisų ji didėtų 51 proc.), dujomis šildantiems namus – iki 30 proc. (83 proc.).

Dabar numatyta, kad didesni elektros vartotojai (per metus suvartojantys 1-5 tūkst. kWh) – daugiausia daugiabučių gyventojai – nepriklausomą tiekėją turi pasirinkti iki gruodžio vidurio. Nieko nekeičiant elektra, priklausomai nuo pasirinkto tiekėjo ir plano, nuo sausio jiems galėtų brangti iki 50 proc.